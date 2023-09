¿Por qué no es recomendable usar las manos cuando juega con los gatos?

Los expertos recomiendan jugar con los felinos mínimo 30 minutos al día, fijar un horario para esta actividad y seguir siempre la misma rutina. Foto: Unsplash

Los gatos son animales curiosos, inteligentes, juguetones y llenos de energía, especialmente cuando son cachorros. Los especialistas en comportamiento felino aseguran que la falta de estímulos y de actividad física en los felinos pueden ocasionarles problemas como estrés, ansiedad, depresión y agresividad. Por el contrario, jugar con ellos todos los días les permite satisfacer sus necesidades de diversión y desarrollar su instinto cazador.

Los expertos recomiendan jugar con los felinos mínimo 30 minutos al día, fijar un horario para esta actividad y seguir siempre la misma rutina. Además, aconsejan ofrecerles juguetes que garanticen su seguridad y evitar aquellos que no puedan atrapar, ya que estos les producen frustración, estrés y ansiedad.

Los felinos son animales muy ágiles y veloces, por lo cual es necesario bridarles pasatiempos donde puedan mantenerse activos y en constante movimiento. Juegos como el de buscar y traer la pelota son perfectos para cumplir este objetivo.

Es importante resaltar que varios expertos recomiendan no usar manos o pies como juguetes, al momento de querer entretener a su mascota. Los mordiscos o arañazos en este tipo de zonas pueden despertar ternura cuando los gatos son cachorros, pero pueden lastimar a los propietarios una vez las mascotas crecen.

Angélica Ruales, médica veterinaria integrativa y especialista en medicina interna, asegura que los riesgos con este tipo de juegos son mordeduras y arañazos. “Ellos pueden tener bacterias, se puede infectar la herida y demás. Jugar con otros juguetes y no con las manos les va a ayudar a entender que nosotros no somos presas, y que las conductas ideales para jugar con nosotros es a través de otros instrumentos”, afirmó la experta.

Algunos instrumentos alternativos para jugar con ellos son las cañas, pelotas, entre otros. “El animal debe entender que las manos son para acariciar, no para atacar. Así, cuando lo vayan a coger, no va a asimilar que debe morder, sino que las manos son caricias. Si, en algún momento, se le debe revisar o se le debe dar un medicamento, él no lo recibirá como un ataque”, comenta la veterinaria.

