¿Por qué no se le puede dar leche a un gato?

La leche de vaca contiene lactosa, que puede ser intolerable para los felinos. Foto: Pixabay

Gracias a los dibujos animados, las películas o las caricaturas, muchas personas han asociado a los gatos con la leche. Tan solo basta con ver a uno de los michis más famosos del cine, Garfield, bebiendo de un tazón o de manera vertical, leche envés de agua.

Esta concepción no es del todo errónea, los gatos aman esta bebida, gracias a la cantidad de nutrientes que tiene la leche materna en los gatos y, en general, en los mamíferos.

Y aunque cuando son recién nacidos, los gatos pueden consumir leche, al convertirse en adultos no necesitan ese líquido en su dieta. Así lo explica Carlos Gutiérrez, médico veterinario y creador de contenido del canal Mascotas y Familias Felices, quien indica que, a medida que van creciendo, los gatos se vuelven intolerantes a la lactosa.

“Aunque no son 100% intolerantes a este disacárido, darles esta bebida en exceso puede hacer que les caiga mal. Pero si lo necesitan, lo recomendable es darles seis gramos de lactosa o medio vaso de leche al día por gato de 4 kilogramos”, explica el veterinario.

El experto, además, aclara que los casos que aplican como “necesarios” para darle leche de vaca a un michi son: cuando es rescatado de emergencia o cuando está cachorro y no es posible darle otro tipo de alimento. “La leche no es un alimento completo para un gato, pero si implica salvarle la vida está bien. Solo que no debemos olvidar llevarlo al siguiente día al veterinario”, explica Gutiérrez.

En esto coindice Manel Manzano, médico veterinario, quien es enfático en que, en esos casos, los humanos debemos ejercer la labor de mamá. Sin embargo, recomienda darle a los gatos recién nacidos leche maternizada, que es más digerible y óptima para su sistema digestivo que las preparadas. “Un gatito de una semana puede tomar leche alrededor de siete veces al día y, a medida que va creciendo, se puede disminuir e ir incluyendo la comida húmeda en su dieta hasta que pueda comer normalmente”, aclara.

Agua. Como lo hemos contado en La Red Zoocial es necesario que los gatos beban agua con frecuencia, pues esto ayuda a reducir el riesgo de que sufran diabetes, problemas renales y en el tracto urinario.

Debe tener en cuenta que, cualquier gato, para mantenerse bien hidratado, necesita ingerir una media diaria de 50 a 100 mililitros de agua por kg de peso.

De acuerdo con el portal Experto Animal, si su gato no bebe agua puede estar enfermo y deshidratado. Sin embargo, recuerde que esto solo puede determinarlo un médico veterinario, quien se encargará de evaluar cuáles factores externos o internos no permiten que su gato tome agua.

También puede revisar si su bebedero se encuentra limpio o si se encuentra cerca de su arenero. Recuerde que estos animales también se caracterizan por ser muy pulcros, por lo que rechazarán tomar agua que consideran en mal estado.

