¿Qué cosas espantan a los gatos?

Los gatos, al igual que los perros, pueden asustarse en muchas situaciones que resultan desconocidas para ellos. Por esta razón, y como sabemos que usted se preocupa por el bienestar de su animal de compañía, le traemos un listado de cosas que debe evitar hacer para no espantar a su gato y velar por su bienestar físico, mental y emocional.

Los ruidos fuertes.

El oído de un gato es mucho más desarrollado y sensible que el de una persona. Es muy común que los ruidos fuertes, como los truenos, la música a alto volumen, los gritos, bocinas o la pólvora, les generen miedo, estrés y ansiedad. Al escuchar un fuerte sonido, su felino no dudará en esconderse y buscar un lugar que le brinde calma y seguridad.

Los olores fuertes.

Aparte de tener un increíble sentido del oído, los gatos también tienen una nariz especial. Así que olores intensos, como el tabaco, café, cítricos, ajo, eucalipto y hasta perfumes, les resultan desagradables.

Los expertos recomiendan que, al limpiar la casa, utilice productos amigables con los animales para no ponerlos en riesgo. En caso de que no pueda hacer lo anterior, es aconsejable que encierre al animal en algún otro cuarto de la casa y lo deje salir cuando el aseo esté completo.

Las personas desconocidas.

Los gatos son animales muy tímidos, por eso, no es de extrañar que se escondan cuando una persona que no conocen llegue al hogar. En este caso, no obligue al animal a salir, pues podría ponerlo en una situación incómoda y de estrés.

“Al parecer, esto se debe a que los gatos no manejan bien el tener que enfrentarse a situaciones desconocidas, y una persona extraña, con una cantidad de olores y sonidos que nunca ha escuchado, encajan a la perfección en esta categoría para él”, explica Experto Animal. Sin embargo, tenga presente que, si la persona permanece en la casa, el gato se acostumbrará a su presencia y entrará en confianza.

Cosas que son extrañas para ellos.

Los globos, las medias, los pepinos, las aspiradoras y hasta la secadora del pelo podrían generar miedo en los felinos. Son objetos que, si bien usted conoce, para ellos son totalmente extraños.

En internet hay varios videos que muestran a las personas asustando a sus gatos con objetos extraños con el fin de generar vistas. Tenga presente que estas situaciones no son graciosas y que podrían ser peligrosas para el animal.

Cambios en la rutina.

Los gatos son animales de costumbres y unas de las cosas que más los espantan son los cambios en su rutina. Un cambio de casa, un cambio de arenero, un cambio de comida, un cambio de familia, la llegada de una nueva persona o mascota, al igual que un nuevo mueble o cama, podrían ser motivo más que suficiente para que se estresen y molesten. Para evitar que esto suceda, le recomendamos que haga estos cambios de manera gradual, así no se sentirán intimidados y podrán aceptar los nuevos ajustes.

Agua.

Este punto es uno de los más discutidos, pues hay gatos que aman el agua, mientras otros que la detestan. Este comportamiento siempre irá ligado a la historia del animal, por ejemplo, si desde pequeño tuvo contacto con el agua, será normal que no tenga problema con este líquido; sin embargo, si tuvo una mala experiencia – le arrojaban agua en la calle – podría huir y negarse a bañar.

Miradas fijas.

Los gatos no se llevan muy bien con las miradas fijas. Puede que con sus tutores no reaccionen de ninguna manera, pero la situación cambia con un extraño o incluso con otro animal. Según Experto Animal, los felinos pueden reaccionar de forma violenta o huir cuando los miran fijamente.

