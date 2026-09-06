¿Qué es un gato polidáctilo, por qué no es tan común y cómo reconocerlo?

Esta mutación genética inofensiva hace que los felinos nazcan con dedos adicionales, comúnmente en sus patas delanteras. Foto: Pexels

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Dentro de las curiosidades del mundo animal existen ejemplares que desafían las características físicas convencionales de su especie, y entre los felinos destacan de manera muy particular los conocidos como gatos polidáctilos.

Este término hace referencia a aquellos ejemplares que nacen con un número mayor de dedos en sus patas respecto a la anatomía tradicional, una condición física que les otorga una apariencia singular y que ha fascinado a biólogos, veterinarios y amantes de las mascotas a lo largo de la historia.

Causas de su rareza y claves para identificar esta condición

La polidactilia se origina por una mutación genética de carácter autosómico dominante, lo que significa que basta con que uno de los progenitores posea el gen para que exista una gran probabilidad de transmitirlo a la camada.

A pesar de que la herencia genética facilita su propagación, la condición no es tan común en la población felina general debido a que no se encuentra distribuida de forma masiva, aunque sí existen zonas geográficas y poblaciones específicas donde su presencia es notablemente más alta, como ocurre en la costa este de Norteamérica y en el suroeste de Gran Bretaña.

Historicamente, estos felinos eran muy apreciados por los marineros, quienes los consideraban amuletos de buena suerte y excelentes cazadores de roedores a bordo gracias a la estabilidad adicional que les brindaban sus patas.

Para reconocer a un gato polidáctilo basta con observar detenidamente las extremidades de la mascota. Mientras que un gato promedio posee un total de dieciocho dedos (cinco en cada pata delantera y cuatro en cada pata trasera), un ejemplar polidáctilo presenta seis o más dedos en alguna de sus extremidades, siendo las patas delanteras las más propensas a exhibir esta variación.

En muchos casos, el dedo extra se ubica en el lateral interior de la pata de una forma similar a un pulgar humano, dando la impresión visual de que el felino lleva puestos unos manoplas o guantes. Afortunadamente, esta anomalía genética es completamente benigna e indolora, por lo que únicamente requiere de un corte periódico de uñas para evitar que los dedos adyacentes o supernumerarios sufran encarnaciones o roces molestos.

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