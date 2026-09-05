¿Qué es un gato velcro y por qué necesita estar siempre pegado a su dueño?

Recuerde acariciar a su gato siempre en el sentido del crecimiento del pelo. Foto: Unsplash

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A diferencia de la creencia popular que describe a los felinos como animales distantes e independientes, existe un fenómeno de comportamiento conocido en la etología como el de los “gatos velcro”. Este término se utiliza para definir a aquellos felinos domésticos que muestran un apego extremo hacia sus tutores, persiguiéndolos por cada habitación del hogar, durmiendo sobre sus regazos y demandando atención física constante durante todo el día.

Las razones detrás de este apego constante

Los expertos en conducta animal explican que esta necesidad de permanecer pegados a su figura de referencia responde a múltiples factores biológicos y emocionales. En primer lugar, la búsqueda de seguridad y el vínculo afectivo juegan un rol fundamental, ya que para el felino su tutor representa la fuente primaria de alimento, protección y bienestar, por lo que estar cerca le transmite tranquilidad frente a cualquier amenaza del entorno.

Por otro lado, este comportamiento también puede derivar de problemas como la ansiedad por separación y el estrés acumulado. Los animales que sufrieron un destete precoz, cambios bruscos en su entorno o vivieron experiencias traumáticas de abandono suelen desarrollar una dependencia emocional desmedida por temor a quedarse solos nuevamente.

Asimismo, la predisposición genética de ciertas razas como la siamesa o la ragdoll, junto con una socialización afectuosa desde sus primeras semanas de vida, favorece la formación de un carácter extremadamente dependiente y cariñoso.

Aunque resulta reconfortante contar con una compañía tan cercana, los veterinarios enfatizan la importancia de fomentar la autonomía del felino mediante el enriquecimiento ambiental para evitar que este afecto se transforme en un trastorno emocional.

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