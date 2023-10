¿Qué hacer para que un gato sea más cariñoso?

Si quiere que su gato sea más cariñoso, empiece por lo básico y es demostrándole amor y compartiendo tiempo de calidad con él. Foto: Pixabay

Lo primero que usted debe saber es que todos los gatos –sin importar su tamaño, color o raza– son cariñosos. Lo que pasa es que algunos felinos demuestran más su amor, mientras que otros son más reservados con sus sentimientos –al igual que sucede en las personas–.

De acuerdo con Adriana Patricia López Romero, médica veterinaria, especialista en felinos y quien trabaja en Cat Medical Care, los dueños, en ocasiones, creen que sus gatos no son cariñosos porque los humanizan, es decir, los tratan como si fueran personas e irrespetan su esencia animal, causándoles graves problemas a futuro. “La gente humaniza al gato y quiere que el gato se le esté restregando todo el tiempo, o que tenga ciertos comportamientos, pero todos los gatos, en su forma de ser, son cariñosos”, explica la experta a La Red Zoocial.

Leer: ¿Por qué es bueno tener un gato negro en la casa?

Los gatos tienen muchas maneras de demostrar cariño a sus cuidadores, las principales, según López Romero, son: ronronean cerca de usted, se le restriegan por diferentes partes del cuerpo –especialmente en los pies–, lo esperan en la puerta cuando usted llega del trabajo, duermen con usted, le dan “cabezazos”, le hacen masitas, y hasta intentan mantenerlo limpio por medio de lamidos.

“Tengo varios gatos y cada uno expresa su cariño de forma diferente. Tengo uno que da cabezazos, otra que te estira las paticas para que la alces, y otra que se te acuesta en el pecho y que ni te deja respirar”, agrega.

En algunas ocasiones, los cariños del gato no lo reciben todos los familiares, sino solo el miembro con el que se siente más cómodo, seguro y en paz, es decir, su persona favorita. ¿Y cómo se escoge a esta persona? En la mayoría de los casos, el felino está con esa persona que lo necesita, suple sus necesidades, lo molesta menos, juega con él, duerme con él, le da de comer y siempre está pendiente de en dónde anda.

Sin embargo, si cree que su minino no es tan cariñoso, la médica veterinaria y especialista en felinos recomienda seguir los siguientes pasos. Tome nota, puede que a futuro usted se convierta en la persona favorita de su gato.

Leer: Estas son las razas de gatos más inteligentes

No es una tarea que se logra en un solo día, es de paciencia y esfuerzo. Cada minino tiene su personalidad, hay gatos que son muy tiernos y otros que no, pero también todo depende de cómo se le trate al animal de compañía y de cómo sea su relación con las otras personas.

Por ejemplo, obligar a que el gato esté con usted o haga cierto tipo de cosas, solo hará que él le tenga miedo y se aleje cada que vez que lo vea, por eso, es importante respetar al animal y darle su propio espacio y tiempo.

“Tiene que aprender a interpretar qué es lo que le gusta al gato. Si al gato le gusta es jugar con la caña, pues juégale mucho con la caña para que él vea que hay un vínculo de juego con usted, o si al gato le gusta es jugar con una pelota, haga lo mismo. Se trata de estar estimulando y supliendo sus caprichos”. Recuerde que ellos son animales que aman ser “buscados y pretendidos”.

Además, debe aprender a interpretar qué le gusta para que él se sienta más cómodo y le demuestre todo ese cariño oculto que tiene hacia usted. Por eso, siga estas recomendaciones.

1. Bríndele su propio espacio.

No agobie a su gato, deje que él mismo se adapte al hogar y a las personas. En algunas ocasiones, el animal de compañía puede sentirse extraño e incómodo y por eso reacciona de manera poca cariñosa. Los gatos son neofóbicos por naturaleza, es decir, le tienen miedo a todo lo nuevo. Así que tenga paciencia, cercanía y mucho amor durante este proceso.

2. Pase tiempo de calidad con él.

Según López Romero, no es del todo cierto que a ellos les guste estar solos, por el contrario, aman compartir tiempo de calidad con sus dueños. Y si usted nunca ha pasado tiempo con él, y solo le da de comer, es muy poco probable que el gato le demuestre amor, por eso, intente cosas pequeñas y positivas como: jugar, estar cerca de él o sorprenderlo con una comida rica, de nuevo, siempre respetando el espacio del felino.

Otra cosa que puede intentar es que su gato “participe” en las rutinas de la casa. Por ejemplo, llámelo cuando esté cocinando, arreglando la cama, haciendo aseo y cuando esté viendo alguna película o serie, el minino no irá al primer llamado, pero esto, a futuro, puede volverse en una linda costumbre y el felino lo acompañará y empezarán a compartir más tiempo juntos.

También puede intentar hablarle con cariño. Los ruidos fuertes –como los gritos– solo harán que su gato le tenga temor y no quiera estar al lado suyo.

Leer: Estos son los lugares que más hacen feliz a un gato

3. No utilice la violencia.

Los gatos, al igual que cualquier otro animal, no aprenden nada a través de comportamientos agresivos. “Tratarlo y castigarlo de forma agresiva e irrespetuosa solo creará en él un sentimiento de temor y luego cuando quiera educarlo para que sea cariñoso, será muy tarde y costará aún más”, indica el portal Experto Animal.

Por esta razón es tan importante que respete el espacio personal de su animal de compañía. Por ejemplo, si a él no le gustan las caricias, los abrazos o incluso que lo alcen, esto está bien, usted, como su cuidador, no debería obligarlo a hacer algo que no quiere.

4. ¿Cuál es la historia de su gato?

Un pasado traumático –como una familia agresiva o una pelea con otro animal–, hará que su gato no se sienta cómodo con usted ni con otros animales en el hogar. Ante esto, es importante preguntarse por el pasado del felino y entenderlo, pues esos traumas hacen que sea tan cerrado. En estos casos es recomendable que acuda con un experto en el tema, él le recomendará lo mejor para su animal de compañía.

5. Deje que se acostumbre a su olor.

Los gatos, al igual que los perros, tienen un sentido del olfato muy desarrollado, por eso es importante que su felino se acostumbre a su olor y al del hogar para que se sienta más cómodo y tranquilo.

“Los gatos son animales sociales y, al adaptarse al olor de un humano, el gato puede aprender a asociar ese olor con experiencias positivas, como caricias, juegos y alimentación. Esto fomenta la socialización del gato y fortalece el vínculo con su cuidador humano”, indica el portal Experto Animal.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com