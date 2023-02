¿Todos los gatos blancos con ojos azules son sordos?

Según la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, del 5 al 6 % de todos los gatos en el mundo son blancos. Foto: Pixabay

Los gatos son animales sorprendentes. Sin importar su tamaño, raza o color, todos los amamos. Sin embargo, hay felinos que requieren de más cuidados que otros. Y este es el caso de los gatos blancos con ojos azules.

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, casi el 17 % de los gatos blancos con ojos no azules son sordos, el porcentaje aumenta al 40 % si el gato tiene un ojo azul, mientras que supera el 60 % cuando los dos ojos son azules.

Puede ver: (VIDEO) Ventajas y beneficios de tener un gato en casa

Estos felinos pueden tener una vida común y corriente, solamente que no responden al estimulo de un sonido. “Los gatos sordos pueden vivir una vida normal, pero ignoran los ruidos. Ellos pueden aprender el lenguaje de señas y así saber cuándo es el momento de comer, correr, salir, dormir, no maullar, etc. Como ellos son tan visuales y observadores, pueden aprender muy rápido las costumbres de sus dueños”, aseguró Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute, a La Red Zoocial.

Le puede interesar: Hemivértebra: la enfermedad hereditaria que afecta a los perros braquicéfalos

Estos gatos, por lo general, nacen normales y a medida que van creciendo es que demuestran su sordera. En los mininos se nota desde los 2 y 3 meses de edad. Según el médico Cifuentes, mediante la prueba BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) se puede comprobar si el felino es sordo de los dos oídos, de uno solo o si, por el contrario, tiene hipoacusia (presenta una disminución en el sentido de la audición, pero no son completamente sordos).

La prueba BAER, que se puede realizar a partir de las 6 semanas de edad y no requiere anestesia, consiste en colocar unos electrodos sobre la cabeza del animal y realizar un test de sonido. Los electrodos registran la respuesta cerebral y determinan si hubo o no reacción del animal ante el estímulo auditivo. “Lamentablemente, este examen no se realiza en Colombia debido a sus altos costos. La máquina puede costar hasta 80 millones”, explicó el experto.

Lea también: Entrevista: Los riesgos del animalismo en la política ambiental

Según el médico veterinario del Pet Food Institute, los gatos blancos son portadores de un gen llamado W (White en inglés), que hace que su pelaje sea del mismo tono. “Este gen se diferencia del S, que produce son machas blancas en los gatos”, agregó.

Para que un gato sea blanco solo es necesario que uno de sus padres sea completamente de este color. En este tipo de pelaje es posible encontrar felinos con distintos ojos, bien sean azules, amarillos, verdes y uno de cada color. “Si un gato tiene un ojo azul y otro verde, es muy probable que el oído del lado del ojo azul sea el sordo”.

Vea también: (Fotos) Gatos cariñosos: ¿cuáles son las razas de felinos más afectuosas?

El médico también explica que los ojos azules son el resultado de un problema celular: estos iris carecen o padecen de deficiencia de melanocitos, que son células que producen el pigmento. Es decir, estas mismas células crean pigmento de la piel y desempeñan un rol en el funcionamiento del oído interno. Por lo tanto, los gatos con menos melanocitos (gatos blancos con ojos azules) pueden no tener suficientes células para que su audición funcione correctamente. Las razas más propensas a esta alteración son: siamés, balinés, himalaya, persa, birmano, javanés, ragdoll, entre otros.

Antes de adoptar a un gato, lo más importante es que se informe sobre las enfermedades genéticas de cada raza. Además, recuerde que esta es una responsabilidad de 15 a 20 años.

Tenga presente que un gato, además de los factores mencionados anteriormente, también puede ser sordo debido a una infección leve causada por bacterias, hongos o parásitos. Asimismo, puede producirse una pérdida auditiva permanente por lesiones, infecciones graves sin tratar en el oído medio y problemas neurológicos.

Se puede detectar a partir de los 3 meses de edad. No responde a su nombre (aunque sabemos que ellos responden cuando quieren). No responde a ruidos fuertes, gritos, sonidos de bolsas, llaves, etc. Se asusta cuando alguien lo toca así se haga mucho ruido al acercarse. Maúlla muy fuerte, pues nunca ha escuchado su sonido.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com