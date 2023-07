¿Es malo que mi gato me lama la cara?

La médica veterinaria afirma que esto no es malo, siempre y cuando no haya heridas expuestas. Foto: Erika Varga en Pixabay - Erika Varga en Pixabay

La independencia de los felinos puede ser interpretada como rechazo. En realidad, a través de pequeños gestos, como mordiscos suaves y llevar regalos a sus dueños, ellos pueden revelar ese cariño secreto que sienten por usted.

Si usted es dueño de un felino, probablemente experimente lamidas de forma constante. También, varios propietarios pueden preguntarse constantemente por qué su gato los lame todo el tiempo.

Según expertos, lamer a sus propietarios es una de las formas que tienen los felinos para mostrar su cariño. “A este hábito se le denomina acicalamiento o acicalamiento social, lo hacen como parte de su rutina de aseo, la cual aprenden desde cachorros y como forma de marcaje. Esto se debe a que su saliva tiene un fuerte olor, por lo que realizan ese marcaje en los miembros que reconoce como parte de su manada”, explica Mónica Alejandra Arciniegas, médica veterinaria y zootecnista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA.

Según la experta, los felinos normalmente lamen la cara porque es en donde se concentran feromonas, y durante la noche es mucho más fácil acceder al rostro de las personas. “Por esto, durante el día, las lamidas suelen concentrarse en las piernas o brazos”, afirma Arciniegas.

La médica veterinaria afirma que esto no es malo, siempre y cuando no haya heridas expuestas. “Es importante evitar la saliva del gato en los ojos o mucosas”, afirma.

Esta puede ser una forma en que los felinos marcan su territorio, muestran su cariño o simplemente demuestran que les gusta el sabor de su dueño. No obstante, los felinos suelen utilizar su lengua para limpiar su caja de arena después de usarla, o pueden generar reacciones alérgicas en ciertas personas. Por ello, es recomendable, para ciertos dueños, evitar este signo de afecto.

Otros felinos realizan una acción similar: se pasean o frotan sobre las piernas de sus dueños. Según el portal The Spruce Pets, los gatos dependen en gran medida de su sentido del olfato, para obtener información sobre el mundo que los rodea. Por ello, tienen glándulas en la barbilla, mejillas, frente, e, incluso, en sus patas, que segregan una feromona, que no tiene olor para los humanos. No obstante, esta sustancia excretada por los animales, puede ser detectada fácilmente por gatos y otras especies, y tienen información sobre lo que el animal quiere comunicar: si es macho o hembra, si está intacto, e incluso su estado de ánimo.

Básicamente, cuando los propietarios salen a caminar, o vuelven de la oficina o el trabajo, pueden traer consigo distintos olores en su cuerpo. Por ello, cuando los gatos se frotan con su dueño, están buscando dejar impregnado su olor, como una forma de marcar su territorio. Entonces, esta es una estrategia para hacerle entender a otros animales que “este humano me pertenece”.

