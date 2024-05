¿Qué pasa si mis gatos duermen en mi cama?

El ronroneo de los felinos puede convertirse en una máquina de sueño para sus dueños. Foto: Pixabay

El placer de tener gatos como compañeros se ha vuelto cada vez más común en los hogares, lo que significa que compartir espacios, incluidos los de descanso y sueño, es algo habitual. De hecho, dormir con la compañía de un gato puede ser beneficioso, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas.

Gabriel Rojas, médico veterinario de la clínica veterinaria Ottovet en Bogotá, afirma que no suele haber efectos negativos en las personas que deciden dormir con sus gatos, siempre y cuando los dueños no sean alérgicos a ellos. Además, en la actualidad existen alimentos que pueden ayudar a que animales como los gatos no liberen una proteína que cause reacciones alérgicas en las personas.

El veterinario explica que algunos comportamientos no deseados de las mascotas pueden ser resultado de permitirles ciertas libertades, como dormir en la cama o comer en el dormitorio. Por eso, es importante establecer algunas precauciones. Sin embargo, en general, según el experto, esto suele tener más resultados positivos que negativos.

El ronroneo de los felinos puede convertirse en una máquina de sueño para sus dueños. Según el portal The Wildest, este sonido puede “ahogar” otros ruidos, lo que ayuda a que los propietarios se sientan más cómodos durante el descanso. Además, la temperatura corporal de los gatos es mayor que la de las personas, lo que les permite compartir su calor y hacer la noche más acogedora para todos.

Los gatos son animales independientes y, al mismo tiempo, son sensibles, especialmente cuando duermen. Suelen buscar lugares que les brinden seguridad y confianza, a menudo junto a la compañía de otro ser como su dueño. También disfrutan del calor y es común que busquen el regazo de sus dueños, especialmente en épocas frías. Esto resalta cómo los gatos pueden ser compañeros reconfortantes durante la noche, aunque es importante tener en cuenta los aspectos de salud al decidir compartir la cama con ellos.

Dormir con gatos puede ser una decisión personal, pero conlleva riesgos de contraer infecciones, ya que pueden ser portadores de diversos vectores en su piel o mucosas que pueden transmitir enfermedades a las personas, como piojos, pulgas u hongos.

Para evitar estas patologías, se sugiere un buen manejo ambiental y cuidados veterinarios adecuados. Utilizar desparasitantes internos y externos y seguir un manejo clínico adecuado con la ayuda de un veterinario puede reducir significativamente los riesgos de dormir con nuestra mascota.

Es importante tener en cuenta que los gatos suelen tener horarios de sueño diferentes a los humanos. Según Business Insider, son expertos en siestas, llegando a dormir hasta 15 horas al día, pero en horarios más dispersos. Esto puede afectar los ciclos de sueño de sus dueños, especialmente si el gato es activo durante la noche, como menciona el veterinario Geoff DeWire a Business Insider. En ese caso, el descanso podría verse interrumpido.