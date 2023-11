¿Qué significa cuando los gatos lamen a una persona? Estos son cinco motivos

Los gatos suelen emplear glándulas aromáticas en sus mejillas, pies y cola, para marcar los elementos con su olor único. Foto: Pixabay

Propietarios de gatos han experimentado la misma situación: están tranquilos cuando, de repente, sienten la lengua de su mascota en sus manos. La lamida de los felinos pueden resultar tierna, pero, a medida que comienza a ser repetitiva, los dueños de animales pueden preguntarse si sus mascotas necesitan algún tipo de ayuda.

No obstante, la lamida de los gatos no debe ser un motivo de preocupación, pues ellos suelen adoptar este tipo de comportamientos por motivos comunes y poco inusuales. Sus lenguas no suelen sentirse como esponjas suaves, sino como una esponja “de papel de lija”. Como explica el portal PetMD, esto se debe a que la lengua de los gatos está cubierta de cientos de espinas pequeñas y firmes, llamadas papilas, que les ayudan a quitar la suciedad y soltar pelaje de su cuerpo.

Entre los principales motivos que tienen estos animales para lamer a las personas, se encuentra el afecto, el cariño y la confianza que pueden sentir por sus propietarios. Por ejemplo, las madres acicalan a sus cachorros como muestra de afecto, o, también, los gatos pueden comenzar a acicalarse entre ellos, como una forma de fortalecer sus vínculos sociales.

Otro posible motivo para comenzar a recibir lamidos es la necesidad de atención que tienen los gatos. Esto se debe a que, probablemente, sus felinos aprendieron que cuando lamen a su propietario, reciben la atención que necesitan. Como explica el portal PetMD, algunos gatos prefieren la atención negativa, como los regaños y los castigos, antes que no recibir ningún tipo de atención.

Un tercer motivo es la necesidad que tienen de marcar el territorio. Los felinos no pueden utilizar etiquetas, candados, o notas para reclamar elementos como propios. El medio Business Insider explica que ellos suelen emplear glándulas aromáticas en sus mejillas, pies y cola, para marcar las cosas con su olor único. Ellos pueden preferir marcar elementos importantes para ellos, como sus rascadores favoritos, o a su dueño.

También, pueden estar intentando asear a sus propietarios. El portal Business Insider comenta que las lenguas de los gatos cumplen un papel esencial de limpieza en sus cuerpos, pues tienen incrustadas pequeñas espinas, llamadas papilas, que pueden funcionar como un cepillo natural para desenredar pelaje o para lavar la suciedad.

El medio explica que, al igual que los niños humanos, las crías de gatos suelen ser bastante malas manteniéndose limpias, por lo que suelen necesitar a sus madres para lamerlas y mostrarles la forma en que deben mantener su higiene. Por ello, debido a que los felinos nunca ven a sus propietarios limpiarse a sí mismos, probablemente piensen que ellos necesitan lecciones básicas de limpieza.

Por último, si los lamidos se vuelven constantes y repetitivos, su gato puede encontrarse estresado o lleno de ansiedad. El lamido puede ser una forma para aliviar el estrés, que, también, suele ser producto de felinos que fueron separados demasiado rápido de sus madres. Por ejemplo, la Asociación Americana Médico Veterinaria sugiere que los gatitos pequeños deben mudarse a un nuevo hogar después de cumplir 8 semanas de edad. Si son separados de sus madres demasiado rápido, pueden cargar con problemas de ansiedad y estrés a lo largo de sus vidas.

Otros posibles motivos que pueden despertar ansiedad o estrés en su gato pueden ser las personas desconocidas, los animales extraños o los sonidos que son demasiado fuertes. Si la ansiedad de su gato permanece sin tratamiento, los lamidos pueden comenzar a progresar y convertirse en comportamientos compulsivos.

“Una de las causas principales de agresividad en gatos es que lo separen de la madre desde pequeños. Incluso si el felino tenía un buen temperamento y era cariñoso, todos estos hechos sociales cambian su conducta”, explica Paola Cardona, médica veterinaria experta en comportamiento de felinos.

