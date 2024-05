¿Qué significa que un gato se suba a las piernas?

Incluso si los animales de compañía se están frotando activamente contra las personas, es recomendable brindarle la mano para que los animales decidan si se dejan acariciarse o no. Foto: Freepik

El portal Experto Animal asegura que algunos felinos pueden subirse entre las piernas de las personas para reclamar su territorio y entorno. Esto se debe a que los animales de compañía suelen utilizar su sentido del olfato para obtener información sobre el mundo que les rodea. Por ello, estos animales tienen glándulas en su barbilla, mejillas y en sus patas que expulsan feromonas, aunque no tienen olor para los humanos, son fáciles de detectar para otros gatos y animales. Además, las feromonas comunican a otros animales bastante información que el gato les dejó.

El portal mencionado anteriormente también asegura que este olor incluye el sexo del gato, si está esterilizado, si está en celo e incluso su estado de ánimo. Cuando estas personas llegan a su casa del trabajo o de hacer mandados, es posible que los dueños tengan otros olores en su piel.

Otros comportamientos territoriales incluyen arañar cosas y marcar con orina, lo cual también tiene caricias y atención para las personas. Cuando un felino comienza a frotarse frenéticamente contra las piernas de las personas después de un largo día de trabajo, probablemente esté buscando atención de su parte. Esto podría significar que simplemente quiera su comida, pero también podría ser que quiera jugar o que quiera ser acariciado. Del mismo modo, los felinos que quieren ser acariciados pueden exhibir un tipo específico de frotamiento facial, el cual consiste en que un felino frota su cara contra la persona y tiene una forma de pedir caricias y mimos.

The Spruce Pets menciona que algunos gatos no brindan tanto valor a las caricias. Por este motivo, incluso si los animales de compañía se están frotando activamente contra las personas, es recomendable brindarle la mano para que los animales decidan si se dejan acariciarse o no. Por ello, es recomendable limitar las caricias a rasguños en la cabeza o en la base de la cola, en lugar de acariciar todo su lomo, como se podría desarrollar con un perro.

El portal también asegura que estos animales pueden frotarse en objetos inanimados, lo que significa que están felices y contentos en su entorno. Si bien los gatos a menudo son etiquetados como independientes y menos afectuosos que los perros, en realidad tienen una gama diversa de comportamientos.

Los felinos son conocidos por dedicar gran parte de su tiempo diario al sueño. Esto puede ocurrir mientras se recuestan bajo un cálido rayo de sol o se acurrucan en su lugar favorito de la casa. No obstante, también pueden optar por descansar entre las piernas de sus dueños.