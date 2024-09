Puede que su felino lo vea como un gato más. Le contamos esto qué significa. Foto: Freepik

Según National Geographic, hace 9.500 años el humano ha vivido enamorado de los gaticos y aun así, todavía se desconocen muchas cosas sobre estos amigos peludos, como por ejemplo, qué piensan de sus dueños o qué significa la presencia de estas personas en sus vidas.

Sin duda, esta mascota es capaz de captar algunas señales sociales humanas y son sensibles a las emociones que pueda percibir en el entorno, a pesar de que probablemente estén menos sintonizados con las relaciones sociales que los perros, según un estudio publicado por Animal Behavior and Cognition en marzo de 2021.

Lo que dijo John Bradshaw, experto en conducta gatuna de la Universidad de Bristol, a Natgeo, es que se han hecho investigaciones tanto en perros como en gatos, para saber cómo ambas criaturas posicionan a las personas en sus vidas.

Sobre los felinos, lo que se sabe es que todavía falta por descubrir algo en su conducta que sugiera que ven a las personas de una forma distinta, lo que puede verse reflejado con su socialización. Estos peludos saben que las personas son más grandes que ellos, pero no parece que adapten demasiado su conducta social. Pues, levantar la cola, frotarse contra las piernas, sentarse al lado, es exactamente lo que hacen los gatos con otros gatos.

En consecuencia, es probable que vean a las personas de su casa como alguien más de la manada y a quien le tienen confianza. “Los gatos se comportan con nosotros de un modo idéntico al que emplearían con otros animales de su especie. Sí, pueden pensar que somos torpes: no muchos gatos tropezarían con la gente, pero nosotros sí tropezamos con los gatos. Pero no creo que nos consideren tontos ni estúpidos, ya que los gatos no se frotan contra otro gato que sea inferior a ellos”, comentó Bradshaw.

No obstante, el experto también dice que para saber qué significan los humanos para los gatos y qué piensan de sus tutores, se deben realizar más investigaciones, en las que se analicen las conductas de estos felinos y cómo es el trato hacia su familia.

De todas formas, tenga presente que aunque su mascota no procese de una forma racional la relación que puede llegar a tener con los humanos de su entorno, los felinos pueden captar que las personas son aquellas que les proporcionan los elementos necesarios para su supervivencia, como alimento, agua, comida y hasta diversión. Por eso, la familia en la que esté el gato debe preocuparse por el bienestar del peludo, proporcionar amor, mimos y todos los cuidados necesarios. Del mismo modo, como “hace parte de la manada del animal de compañía”, debe velar porque se sienta bien.

