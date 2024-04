¿Qué tan difícil es cuidar a un gato?

Compartir tiempo de calidad con los gatos hace parte de esas responsabilidades que se deben cumplir, para asegurar el bienestar de la mascota. Foto: Unsplash

El nivel de dificultad que tiene ser dueño de una mascota no es alto, de acuerdo al centro veterinario Faunia. Sin embargo, esto no quiere decir que las responsabilidades con las que hay que cumplir sean bajas, por esto es importante elegir a un animal de compañía que conecte con usted y su familia.

Partamos del hecho de que los gatos, por lo general, tienen un carácter particular. Algunos son más independientes y curiosos, además, les gustan los lugares altos y donde se sientan protegidos. Asimismo, son muy amplios con ellos mismos, tienen un sistema de comunicación igual de complejo que el de los perros, usan sonidos, posturas corporales y olores para comunicarse con su entrono. Pero, de igual forma, los felinos se caracterizan por ser cariñosos con sus cuidadores, siempre que estos les dediquen tiempo y afecto.

Así que para aterrizar en la vida real y cotidiana cómo es tener a un gato como mascota, desde La Red Zoocial le traemos los factores que implican tener a estos peludos en casa, para que sea usted quien determine qué tan fácil o difícil puede ser tener a esta mascota, de acuerdo con sus costumbres y posibilidades.

Es una mascota independiente

Son más autónomos que los perros en casi todos los aspectos. Si pasa algunas horas por fuera de casa, solo asegúrese de dejar suficiente comida, agua y que la caja de arena esté limpia. Para tiempos de ausencia prolongados, como viajes, siempre será mejor dejar a familiares o amigos al cuidado del animal. Pero en general no requieren atención constante, de acuerdo con Faunia.

Son buenos compañeros

Si está buscando compañía, un gato es capaz de ofrecerla. Si bien algunos prefieren no ser molestados, la mayoría crea relaciones estrechas con sus dueños. Incluso un gato muy tímido y huidizo, no tendrán problemas en adaptarse a entornos familiares.

Necesitan menos espacio para habitar

Los gatos no requieren de una gran superficie. Si vive en un apartamento puede tener uno con facilidad. Los expertos cuentan que algunos felinos necesitan un poste para rascar, pero si le corta las uñas regularmente tampoco le hará falta. Todo lo que necesita es espacio para una caja de arena, recipientes de comida y bebida, una cama para gatos y juguetes.

Un gato puede ser una experiencia muy olorosa

Algunas cajas de arena están abiertas en la parte superior y permiten que el olor de las heces de gato y orina se esparza a través de la zona. Para solucionarlo puede entrenar a la mascota para que evacue los residuos en un lugar específico. No olvide usar arenas que absorben el olor, además de utilizar desodorante de ambientes para mascotas.

Esto, no quiere decir que las rutinas de aseo pasan a un segundo plano. Si la caja de arena no se limpia con regularidad, no solo tendrá que lidiar con el olor, sino que puede terminar limpiando desastres en toda la casa, porque muchos gatos no usarán una caja de arena sucia.

Si le gusta viajar debe valorar lo siguiente

Algunos gatos no disfrutan de salir fuera de casa. En el caso de que se desplace con frecuencia y al mismo lugar, podrá acostumbrar al gato a esta rutina y que disfrute de la experiencia. Pero para desplazamientos diversos, si son de menos de diez días, lo mejor es el que gato permanezca en el hogar.

Tendrá que encargarte de que alguna persona de confianza pase a diario a visitarle, limpie su arenero, le alimente y le haga algo de compañía en su ausencia. Si es de los que se toman vacaciones o van de viaje por negocios con frecuencia, puede que un gato no sea la mejor opción.

Son animales que necesitan cuidados

Valore los costos que implica una mascota como el pago de veterinaria, comida y arena. Además de gastos impredecibles, ya que el gato puede enfermar, lo cual requerirá más visitas al veterinario, cirugía o medicación. Aunque un gato es fácil de cuidar, siempre requiere una serie de atenciones mínimas, desparasitación interna y externa, juegos, rascadores, camas, guacal. Además de sentirse querido y considerado.

Por último, le recordamos que tener un gato es muy beneficioso, pero es importante elegirlo detenidamente para estar seguro de que se adaptará bien a este nuevo miembro de la familia. Elegirlo dependerá de su estilo de vida y de sus preferencias personales. Adoptar a un gato al final es una decisión muy personal, hay que tener en cuenta muchos valores y ser responsables de él, al igual que cualquier otro animal doméstico.