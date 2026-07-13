Quiquito, el gato al que niños de un jardín le arrancaban el pelo, busca un hogar seguro

El reporte de la fundación confirma que el felino cuenta con un estado de salud favorable. Foto: adopta un angel

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La historia de Quiquito, un gato de apenas cinco meses, ha conmovido a las redes sociales tras conocerse las difíciles condiciones en las que estuvo dentro de un jardín infantil en la Ciudad de México.

El caso, difundido inicialmente por la fundación Adopta un Ángel, evidencia la urgente necesidad de promover la tenencia responsable y el respeto por la vida animal desde la primera infancia.

De acuerdo con los reportes de la organización mexicana, el pequeño animal se encontraba expuesto de manera constante a maltratos por parte de los menores que asisten al establecimiento educativo, quienes en repetidas ocasiones le arrancan el pelo.

Ante esta situación, el conserje de la institución se convirtió en su protector temporal, resguardándolo en la oficina de la dirección para salvaguardar su integridad.

A pesar de los entornos hostiles a los que se enfrentaba diariamente, los rescatistas describen a Quiquito como un ser dócil, tierno y de temperamento frágil, idóneo para la convivencia familiar.

El reporte de la fundación confirma que cuenta con un estado de salud favorable, puesto que ya se está vacunado, desparasitado y esterilizado, además de haber dado negativo en las pruebas de leucemia y sida felino.

Asimismo, el cachorro ha demostrado una excelente adaptación social, ya que convive pacíficamente con otros perros y gatos, sabe utilizar el arenero de manera autónoma y no presenta conductas ferales.

El caso de este cachorro refleja una problemática compartida en diversas regiones de América Latina, donde los animales comunitarios o en situación de vulnerabilidad suelen quedar expuestos en espacios públicos o institucionales.

Aunque la búsqueda de su hogar definitivo se concentra en el territorio mexicano, su historia es un fuerte llamado a la empatía y a la reflexión sobre el cuidado y el respeto que merecen las mascotas.

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