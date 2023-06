Razones por las que los gatos vomitan

El vómito en gatos puede ser una señal de que algo no se encuentra bien. Foto: Pixabay

Los gatos tienen una gran capacidad para evitar que se les noten las enfermedades, pues su instinto de supervivencia les hace no parecer débiles. Esto hace que sea más difícil de reconocer cuando están indispuestos. No obstante, ciertas acciones como vomitar pueden ser una señal de que algo no se encuentra bien en su organismo.

Al igual que sucede con los humanos, el vómito en los gatos puede producirse por diferentes causas y no suele ser síntoma de ninguna patología grave, a no ser que sea algo repetitivo y constante. Por este motivo, es importante aprender a diferenciar las características de cada vómito para poder averiguar su causa y así brindarle la atención más indicada.

De acuerdo con Alejandra Arciniegas, médica veterinaria, algunas de las principales razones por las cuales los gatos vomitan son las bolas de pelo, problemas digestivos, pancreatitis, alteraciones alimentarias u otras enfermedades como la diabetes.

Tipos de vómito en gatos

Vomito amarillo: este color se debe a la presencia de bilis, el fluido que ayuda al estómago a digerir los alimentos. Estos vómitos suelen aparecer cuando el estómago del gato está vacío o con poco alimento, aunque también puede indicar una intoxicación o la presencia de un cuerpo extraño en el organismo.

Vómito con espuma blanca: puede señalar que el gato sufre pancreatitis, diabetes, insuficiencia hepática o renal. No obstante, en algunas ocasiones, puede ser una reacción que hace el felino para expulsar de su cuerpo algo que no le gusta, como, por ejemplo, un antibiótico. Es importante acudir al veterinario ante este tipo de vómito, ya que puede ser síntoma de una enfermedad grave.

Vomito marrón: puede deberse a alteraciones o al mal funcionamiento de algún órgano interno. También puede revelar la presencia de parásitos internos, neoplasias, varices gástricas o intestinales. Es importante acudir al veterinario ante este tipo de vómito.

Vómito con gusanos o larvas: se puede producir porque el animal está infectado con parásitos internos. Es importante acudir al veterinario ante este tipo de vómito.

Vómito con sangre: algunas de sus causas pueden ser sangrado digestivo, ingestión de cuerpos extraños o alteraciones en la coagulación. Cuando va acompañado de convulsiones, suele ser síntoma de una intoxicación o envenenamiento. En todos los casos, este tipo vómito requiere de una revisión médica urgente.

Los gatos también pueden vomitar por otros motivos, como la ingesta de bolas de pelo al acicalarse. En este caso, el vómito va acompañado de jugos gástricos al ser expulsado. Además, el vómito puede ser provocado por el estrés, la ansiedad o por una alimentación inadecuada. Algunos snacks o premios suelen contener proteínas de difícil absorción para los mininos.

¿Qué hacer si un gato vomita?

Ante la aparición de vómitos en los gatos, es fundamental acudir al veterinario para garantizar la salud y el buen estado del animal. No obstante, como en todo, es necesario prestar atención al estado general del felino: el vómito, la perdida de peso y falta de movimiento o juego pueden ser señales de una enfermedad más grave.

