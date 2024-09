Si tiene un gato en casa no debe hacer estas cinco cosas

Los gatos necesitan del constante cuidado y afecto de sus tutores. Foto: Freepik

Los gatos son excelentes compañeros de vida. Son animales inteligentes, curiosos, juguetones y cariñosos, pero también son criaturas muy particulares con necesidades específicas. Para mantener una relación armoniosa y sana con su minino, es importante conocer las cosas que no debe hacer con él. En la Red Zoocial le contamos cuáles son.

Realizarle la desungulación

La desungulación u oniquectomía es una intervención quirúrgica que tiene el objetivo de extraerle las uñas a los gatos. Durante un tiempo, este procedimiento se realizaba por razones estéticas o para prevenir daños en los muebles de la casa. No obstante, actualmente es ilegal y está prohibido, bajo cualquier motivo, realizarle este procedimiento a la mascota.

Esto se debe a que es un procedimiento que causa dolor y afecta al comportamiento natural de los felinos. Al quitarles las garras, se le quita también su instinto natural de cazador y su capacidad para realizar actividades esenciales como trepar o disfrutar del rascador.

No dedicarle el tiempo que merece

Aunque normalmente se piensa que los gatos son independientes y solitarios, la realidad es que estos animales también necesitan cariño y tiempo de calidad con sus tutores. Jugar con una cuerda, una caña, un trocito de cartón e incluso una pelota con cordel pueden ser formas muy divertidas de pasar momentos agradables con los mininos.

No respetar su espacio

Aunque, como ya dijimos, los gatos necesitan del constante cuidado y afecto de sus tutores, también es cierto que a estos animales les gusta tener sus momentos de soledad. Respetar los espacios de los felinos le permite a los tutores forjar relaciones mucho más fuertes con sus peludos. Además, es importante entender que los gatos tienen momentos de descanso, de juego y de caricias, y cada uno de estos deben ser respetados.

No llevarlo al veterinario

Muchos dueños de gatos suelen pensar que, si su mascota se ve sana, no es necesario llevarla al veterinario. Sin embargo, esto no es cierto. Llevar a los gatos al veterinario es esencial para garantizar su salud y bienestar a largo plazo. Es importante recordar que los mininos no son animales que muestren abiertamente signos de malestar o incomodidad ante una enfermedad, lo que hace que pasen prácticamente desapercibidas para sus dueños.

Además, también es ecesario realizar las desparasitaciones internas y externas necesarias y cumplir con el calendario de vacunación anual establecido.

Usar las manos para jugar con él

Los expertos recomiendan jugar con los felinos mínimo 30 minutos al día, fijar un horario para esta actividad y seguir siempre la misma rutina. Además, aconsejan ofrecerles juguetes que garanticen su seguridad y evitar aquellos que no puedan atrapar, ya que estos les producen frustración, estrés y ansiedad.

Es importante resaltar que varios expertos recomiendan no usar manos o pies como juguetes, al momento de querer entretener a su mascota. Los mordiscos o arañazos en este tipo de zonas pueden despertar ternura cuando los gatos son cachorros, pero pueden lastimar a los propietarios una vez las mascotas crecen.

