Si va a dejar a su gato solo en casa, debe hacer antes estas cinco cosas

Podemos dejarle snacks o premios escondidos para que se entretengan mientras no estamos. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando tenemos una mascota, toda nuestra rutina cambia por completo. Las tareas y responsabilidades adicionales, como los paseos, los horarios de comida, el tiempo de juego y otras actividades, se vuelven en una prioridad para garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros peluditos. Sin embargo, cuando necesitamos salir de casa, es importante prepararnos y tomar todas las medidas necesarias para que nuestros gatos se queden tranquilos y seguros en nuestra ausencia.

Aunque no debemos dejar a nuestros animales de compañía solos por largos periodos de tiempo, según Catster lo recomendable es un máximo de 12 horas, sabemos que las labores diarias muchas veces no nos permiten estar con ellos todo el día. Por eso, en La Red Zoocial compartimos algunos consejos para que nuestro gato se quede cómodo y tranquilo mientras no estamos.

Limpiar y dejar todo ordenado y fuera de peligro: antes de salir, es importante asegurarnos de que no haya objetos peligrosos al alcance de nuestro gato, como cables sueltos, productos tóxicos o pequeños objetos que pueda ingerir. Dejar comida y agua: nuestro felino debe tener acceso a suficiente alimentación y agua fresca durante todo el tiempo que estaremos fuera. Es recomendable colocar varios recipientes para evitar que se queden sin ellos o tener un dispensador de comida. Incluir también juguetes: los gatos, aunque sean más independientes, también disfrutan de su tiempo de juego. Podemos dejar algunos juguetes, rascadores o cajas para mantenerlo entretenido y evitar que se aburra. Mantener las puertas cerradas: es crucial asegurarnos de que nuestra mascota no pueda acceder a áreas donde pueda quedar atrapado o en peligro. Debemos mantener las puertas de habitaciones o baños cerradas, si es necesario. Dejarlo encargado con un conocido o cuidador: si planeamos estar fuera por más tiempo, la mejor opción es que alguien de confianza, como un amigo, familiar o cuidador profesional, se encargue de nuestro felino para asegurarnos de que estará bien.

Recuerde que el bienestar de su gato está en sus manos. Siguiendo estos sencillos pasos, podrá disfrutar de su tiempo fuera de casa con la tranquilidad de que su felino está seguro y cómodo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱