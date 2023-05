Terapia con animales: cuando los perros rescatados se convierten en héroes

La Fundación Instintos busca el bienestar de animales, personas y el medio ambiente, por lo que se define como un proyecto de “estrategia de bienestar global”. Foto: Unsplash

La Fundación Instintos es una organización ubicada en Medellín que plantea una propuesta singular para promocionar el bienestar animal en el país: busca que las personas en situación de vulnerabilidad puedan recuperarse de sus dolencias con la ayuda de animales.

María Elena Arango, médica veterinaria miembro de la entidad, comenta que ellas suelen visitar a personas en hospitales junto a los animales, para ayudarlas en su tratamiento. Ella recuerda el caso de un hombre venezolano que estaba en cuidados especiales y se encontraba muy nervioso porque tenía que entrar a una cirugía de corazón. Los animales comenzaron a acompañarlo para que se sintiera bien. “Nos dijo que nada de lo que le habían hecho antes le había quitado el dolor, pero los perros que lo visitaron sí lo lograron”, comenta Arango.

Otro caso que marcó a las integrantes de la fundación fue el de una mujer que estuvo bastante tiempo en coma y que no tenía personas que la visitaran. La Fundación Instintos llevó un perro para acompañarla. Ella comenzó a consentir al perro y a darle besos. “Le preguntamos si le encantaban los perros y ella nos contestó que no, que los odiaba hasta que llegó esta visita”.

Esta entidad está liderada por cuatro mujeres: Sara Jaramillo, directora general, encargada de la gerencia de proyectos y del área de mercadeo, Pilar Jaramillo, trabajadora social que lleva a cabo los proyectos, Laura Rendón, médica veterinaria que se ocupa de la dirección operativa y administrativa de la fundación y María Elena Arango, médica veterinaria encargada de la dirección de adiestramiento y técnica en el manejo de los perros.

“Instintos” rescata y adopta varios animales clasificados como “perros invisibles”, pues no suelen ser adoptados por las personas debido a que tienen algún tipo de discapacidad o característica que no le gusta a la gente: “los perros que son negros, hembras, con discapacidades, que sufren de ansiedad o que son demasiado grandes, no suelen ser adoptados por las personas. Por ello, entrenamos a estos animales para que ayuden a personas vulnerables a recuperarse a través de un acompañamiento con los canes”, explica María Elena Arango.

Este tratamiento, denominado “Terapia Asistida por Animales (TAA)”, se compone de un trabajo en conjunto con profesionales en salud mental y rehabilitación que permite que personas que están sufriendo alguna enfermedad, discapacidad o dificultad, puedan recuperarse mediante la asistencia de animales de compañía. “En la parte intrahospitalaria, en nuestro programa hemos visto resultados muy positivos, especialmente desde la parte de interacción social, mejoras emocionales y percepción del dolor”, explica Arango.

Suele creerse que este tipo de terapias surgieron gracias al psiquiatra Boris Levinson, quien descubrió que la presencia de su perro generaba efectos positivos en los pacientes que entraban a su consultorio, según comentan las psicólogas Salomé Montoya, Paola Orozco, Mariana Pareja y María Sierra en su artículo “Un Viaje a la Terapia Asistida con Animales y sus Beneficios”. Posteriormente, este tipo de tratamiento comenzó a expandirse en Estados Unidos y en algunos países de Europa occidental.

No obstante, las terapias no suele realizarse exclusivamente con perros, pues en países como Cuba, Inglaterra, Puerto Rico, Estados Unidos y Países Bajos existen programas que utilizan la equinoterapia (tratamientos con caballos) o las terapias con delfines para ayudar a personas con discapacidad, o niños que tienen poca interacción con otras personas. “Los sonidos de los delfines pueden impactar el sistema nervioso, para invitar a la relajación de la persona. Las ondas que emiten los sonidos pueden vincular a una mejor interacción de confianza”, comenta Andrea Liliana Ortiz, magíster en psicología con énfasis en salud, doctora en psicología clínica de la Universidad de Salamanca y colaboradora del Colegio Colombiano de Psicólogos.

La Fundación Instintos busca el bienestar de animales, personas y el medio ambiente, por lo que se define como un proyecto de “estrategia de bienestar global”. Para cumplir con su objetivo, trabaja a través de tres líneas de enfoque: Somos, Lazos y Conscientes. “Somos” es el componente educativo, en donde se enseña sobre bienestar animal, tenencia responsable y las intervenciones asistidas con animales. “Lazos” se constituye en las terapias asistidas con animales, en donde se trabaja con perros rescatados que ayudan al proceso de recuperación física, mental o cognitiva de un paciente o un grupo poblacional. Por último, “Conscientes” se trata de la parte de medicina preventiva, en donde se encargan de las estrategias de control natal a través de jornadas de esterilización.

“Nosotros no tenemos albergues como tal. Trabajamos de la mano con otros centros de bienestar o entidades, donde sacamos perros de difícil adoptabilidad, para entrenarlos y que nos acompañen en estos procesos de intervenciones asistidas. También tenemos perros rescatados, por lo que varios canes que hacen parte de la fundación están aquí porque hacen parte del grupo familiar de cada una de nosotras”, explica María Elena Arango.

La Fundación suele realizar un proceso de selección de los perros para que no les genere altos niveles de estrés, estar sometidos a la manipulación de personas desconocidas. “Cuando no se hacen buenos procedimientos de selección de perros, esto puede llevarlos a situaciones altamente estresantes. También hay que tener cuidado con los animales que prestan la terapia”, explica María Elena.

Del mismo modo, Sara Jaramillo afirma que es importante prestar atención a la persona encargada de quien maneja el animal. “Se deben respetar los estándares que se han creado a nivel internacional del tiempo máximo que debe trabajar un perro en este tipo de acciones, para evitar su drenaje emocional”, explica Jaramillo.

“Instintos” se ha encargado de esterilizar a más de 2500 animales de compañía. Del mismo modo, las mujeres integrantes promueven la adopción de varios perros de difícil adoptabilidad, ubicados en centros de bienestar animal de la ciudad de Medellín. También, han participado evaluando el bienestar animal de los centros de bienestar municipales del departamento de Antioquia, basándose en estándares internacionales.

Este año, la Fundación Instintos quiere realizar cuatro jornadas de salud itinerante, que incluyen esterilización quirúrgica, en Quibdó, Coveñas, en el barrio Manrique y en San Andrés. Las personas que quieran ayudar a la fundación, pueden hacerlo con donaciones, adoptando un perro o ayudando en un proceso de salud de los perros. Para ayudar, puede comunicarse al número 3108211782.

