Trucos para evitar que los gatos se orinen en la casa

Los gatos son mascotas inteligentes, independientes y muy limpias, Sin embargo, en ocasiones, pueden adoptar comportamientos que resultan molestos para sus dueños, como orinarse en sofás, camas, paredes y otros espacios de la casa. Esta conducta, que ocurre más en machos que en hembras, hace parte de su instinto por marcar territorio.

En la mayoría de los casos, los gatos dejan de orinarse por fuera del arenero con la esterilización temprana. No obstante, es importante identificar la causa de este comportamiento para poder corregirlo oportunamente.

De acuerdo con el portal Experto Animal, además del marcaje en felinos no esterilizados, algunas de las razones por las que un gato se orina en la casa son:

Estrés: por una mudanza, la llegada de otra mascota al hogar, un cambio en la rutina cotidiana, reformas en el hogar o una persona nueva en casa.

Problemas con la arena o el arenero: factores como que el arenero este ubicado muy cerca de donde el gato come o descansa o que la arena no tenga una adecuada limpieza.

Enfermedad: infecciones de orina o renales como la cistitis.

Utilizar feromonas sintéticas

Las feromonas sintéticas que se comercializan en forma de espray o difusor son una copia de las feromonas naturales emitidas por estos animales. Estas ayudan a reducir o eliminar el estrés en el gato, además de proporcionarle un olor conocido. Este remedio funciona para en aquellos mininos que orinan en casa por causa de estrés.

De acuerdo con Experto Animal, actualmente hay muchas clínicas veterinarias que utilizan feromonas de forma permanente, ya que así los gatos que deben ser visitados en la consulta sufren menos estrés.

Colocar varias cajas de arena

Aunque solo se tenga un gato, una forma de educarlo para que aprenda a utilizar la caja de arena y evitar que se orine en todas partes es colocar varios areneros. Estas cajas deben ubicarse en aquellos puntos más utilizados por el gato para orinar. Además, es recomendable premiar al minino con caricias o con obsequios cuando utilice el arenero adecuadamente.

Usar olores repelentes

Se trata de diferentes sustancias que repelen a la mayoría de los gatos, por eso evitan acercarse a ellas. Estas pueden ser vinagre o cítricos, como el limón, la naranja o la lima. Todos estos olores se caracterizan por desagradar a los gatos, por eso evitan acercarse a las zonas en las que los encuentren. Lo recomendable es limpiar las superficies afectadas con estas sustancias.

No obstante, es importante recalcar que no necesariamente funcionan con todos los gatos.

Refuerzos positivos

El refuerzo positivo es una técnica que no debe faltar en los procesos de educación, ya sea para adiestrar a un gato o para corregir determinadas conductas como esta. No obstante, las golosinas o premios consumibles no suelen funcionar en estos casos, ya que a los mininos no les gusta relacionar la zona de hacer sus necesidades con comida.

