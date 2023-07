Video: Nucita, la gata que no se despegó del ataúd de su dueño en medio del velorio

Imagen de referencia / Los gatos son animales inteligentes, sociables, juguetones y muy fieles. Foto: Unplash

Los gatos han sufrido varias estigmatizaciones en el pasado: se les ha tachado de individualistas, egoístas y malos. Sin embargo, tener un minino puede ser una de las mejores decisiones de su vida. Estos animales son grandes compañeros y pueden llegar a convertirse en su mejor amigo.

Los gatos, al igual que las personas, sienten la pérdida de un ser querido. Este fue el caso de Nucita, una gatita que conmovió a miles de personas en redes sociales luego de conocerse que no se despegó del ataúd de su dueño durante el velorio.

Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran a Nucita encima del ataúd de Hernán Sojo, de 66 años, quien falleció debido a una enfermedad terminal en la provincia del Paraíso de Cartago, en Costa Rica.

Los familiares aseguran que desde que Hernán comenzó a experimentar los efectos de su enfermedad terminal, Nucita nunca se despegó de su lado, al contrario, andada con él todo el día y solo comía cuando su dueño lo hacía.

Con permiso de mis primos publico esto💔💔💔ella es Nucita la gatita de mi primo Hernan Sojo.. Ahi esta para los que dicen... Posted by Alejandra Badilla Sandoval on Wednesday, June 28, 2023

“Hace tres meses, cuando mi papá estuvo en el hospital, ella estuvo muy deprimida, apenas lo pudimos traer a la casa, ella estuvo siempre cerca de él y eso lo hacía muy feliz. Si él comía, ella también tenía que comer y no podíamos regañar a la gata porque se molestaba”, asegura Jennifer Sojo, hija de Hernán, al periódico costarricense La Teja.

Hernán y Nucita compartieron casi 12 años juntos. Según Jennifer, Nucita fue una de las personas más importantes para su papá. Él la consideraba como una hija más, y por eso se preocupaba tanto por su salud, cuidado y bienestar.

“Él la trataba como una bebé, se preocupaba, aunque no estuviera en la casa, siempre estaba al pendiente de ella, dormían juntos y aun en medio de su enfermedad estaban muy unidos”, agrega Jennifer al medio anteriormente citado.

Es por esta razón que, tras morir su padre, Jennifer acordó con toda la familia que Nucita, sí o sí, debía estar presente en el velorio para que pudiera despedirse de quien fue su fiel compañero durante tanto tiempo. La gatita se la pasó encima del ataúd de Hernán y por más que quisieran quitarla y llevarla a otro lugar, no lo permitió. Lo único que ella quería hacer era estar acostada con él por una última vez.

“Ahí está para los que dicen que los animales no sienten, no piensan. Esto me partió el alma, Nucita solo quiere estar con su dueño, con quien la amó y cuidó como ella lo cuidó y estuvo a su lado. Conciencia gente, ellos aman, ellos sienten”, compartió Alejandra Badilla, prima del hombre fallecido en redes sociales.

La escena de Nucita sobre el ataúd de Hernán conmovió a las personas en redes sociales, quienes aseguraron que el amor que estos animales de compañía sienten hacia los humanos supera todas las barreras.

“Por eso le pido a Dios me dé vida para cuidar de mis bebés peluditos, hasta sus últimos días, y verlos partir yo a ellos, y ojalá no ellos a mí”, “Así es, ellos nos aman incondicionalmente, ellos son unos seres llenos de luz y de mucho amor que siempre hay que cuidar y no desamparar”, “Algunas personas temen a los gatos, pero en realidad ellos tienen un significado especial y muchas veces escogen a sus dueños. Son incondicionales”, escribieron las personas en redes sociales.

Nucita, según la familia, no quiere comer por la tristeza, pero ya están empezando un tratamiento para que su recupere y siga viviendo por muchos años.

1. Lidiar con el sentimiento de culpa.

Cuando nuestros compañeros parten es normal lamentar cosas del pasado. Aun así, es importante manejarlas con atención. Estudios realizados a humanos indican que estas emociones sin tratar pueden comprometer su salud mental.

2. Rituales.

Humanos y animales hemos compartido funerales y rituales de despedida hace al menos 14 mil años, según registros arqueológicos. Esta tradición perdura y es apoyada por la ciencia como parte clave en el proceso de sanación y transformación del duelo.

3. Grupos de apoyo.

Por lo impactante que es la perdida de una mascota, casi todos tenemos una historia relacionada con estas situaciones. Hablar con otras personas que hayan pasado por lo mismo puede ayudar en el proceso de sanación.

4. Tener otra mascota.

Traer a un animal no es una traición a los que se han ido, simplemente es abrir su hogar a un nuevo amigo.

5. Conmemorar a su mascota.

● Conmemorar a su mascota a través de una pieza de arte.

● Realizar servicio para animales abandonados.

● Hacer una galería de fotos y recuerdos.

¿Cómo hablar sobre el tema con los niños?

1. Utilizar términos sencillos y concretos, porque puede ser su primera experiencia con la muerte.

2. Además de acompañarlos y ayudarlos a seguir una rutina, es importante incluir a los más pequeños en el proceso de conmemoración para honrar a la mascota.

3. Darles espacio para que sientan el duelo en la intensidad y el tiempo que sea necesario.

