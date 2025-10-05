“Vivir con gatos es aceptar que todo en la casa es suyo”, Juan Felipe Londoño

El fenómeno de los animales en redes sociales no siempre es positivo. La exposición constante puede fomentar adquisiciones impulsivas.
En las redes sociales, donde la atención se mide en segundos y la distracción es moneda corriente, a veces un par de ojos amarillos frente a la cámara tienen más poder que cualquier guion. Juan Felipe Londoño lo sabe, financiero de profesión, creador de contenido casi por accidente, y conocido por muchos como “el esposo de Chabe”. Descubrió que sus gatas, Shiva y Ankara, no solo llenaron su casa de compañía, sino que también conquistaron, sin proponérselo, el corazón de sus seguidores.
“Cuando tienes un gato moviéndose por...
Por Mariana Álvarez Barrero
Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
