Guía de preparación para cuidar a sus mascotas ante desastres naturales

Resume e infórmame rápido

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En un escenario de incertidumbre, ellos dependen enteramente de nosotros, por eso, desde La Red Zoocial de El Espectador les traemos esta guía práctica para preparar un kit de evacuación, asegurar su identificación y reaccionar correctamente ante un desastre natural.

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