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Guía de preparación para cuidar a sus mascotas ante desastres naturales

Debido al doble terremoto que sacudió al norte de Venezuela la semana pasada, cientos de cuidadores se están preguntando qué deben hacer para proteger a sus animales en una emergencia.

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04 de julio de 2026 - 08:00 p. m.
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En un escenario de incertidumbre, ellos dependen enteramente de nosotros, por eso, desde La Red Zoocial de El Espectador les traemos esta guía práctica para preparar un kit de evacuación, asegurar su identificación y reaccionar correctamente ante un desastre natural.

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