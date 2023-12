Guía para que su mascota no sufra con la pólvora en diciembre

El sentido auditivo de los perros y gatos es más agudo que el de los humanos, por lo que los ruidos ocasionados por el uso de pólvora generan profundas afectaciones en su salud física y mental. Foto: Unsplash

A lo largo de la temporada navideña, no es coincidencia el ver a los perros jadear más seguido o correr asustados, mientras que los gatos se esconden e intentan escapar. El estruendo ocasionado por la pólvora se convierte en una pesadilla para los dueños de animales de compañía, quienes no pueden disfrutar de las épocas familiares con tranquilidad, porque sus mascotas experimentan un constante sufrimiento por las explosiones en los cielos.

Por este motivo, Fredy Manrique, veterinario y máster en etología clínica y bienestar animal, comenta que, a lo largo de su experiencia profesional, ha confirmado que los animales suelen ser afectados principalmente por fobias, ansiedad, miedo e, incluso, llegaron a desarrollar agresividad, debido a los juegos pirotécnicos.

Lo anterior se debe a que el sentido auditivo de los perros y gatos es más agudo que el de los humanos, por lo que los ruidos ocasionados por el uso de pólvora, que alcanzan 190 decibeles, generan profundas afectaciones en su salud física y mental. Estas son algunas recomendaciones que comparte Fredy Manrique para resguardar efectivamente a las mascotas en estas épocas de descanso.

¿Por qué los animales reaccionan tan mal a los sonidos de la pólvora?

Uno siempre ve al estrés como algo malo, pero lo que pasa es que cuando este es demasiado potente, como en el caso de un ruido fuerte, se genera un fenómeno conocido como “sensibilización”. Ellos tienen un nivel auditivo mucho más potente que el nuestro, pues un perro puede llegar alrededor de 40,000 Hz, un gato cerca de 60,000 Hz, mientras que los seres humanos solo llegamos a los 20,000 Hz, por lo que ellos son mucho más sensibles a este tipo de ultrasonidos.

Además, ellos tienen cierta estructura anatómica en los oídos que facilita la concentración de ruido. Los gatos son mucho más sensibles que los perros, pero sus respuestas no suelen ser tan explosivas, pues ellos suelen ocultar más sus comportamientos, por lo que intentan no temblar tanto, ni mostrar miedo. De hecho, los felinos suelen expresar el estrés a través de enfermedades: por ejemplo, un gato que tenga disminución de inmunidad, disminución del apetito, agresividad, que se empiece a orinar en la casa o arañar los muebles, es producto del estrés a un estímulo desconocido.

¿Existe alguna influencia en la crianza o el adiestramiento temprano del animal sobre su reacción con la pólvora?

Esto está relacionado con el tema de la socialización: es decir, un animal que no esté adecuadamente socializado en la etapa de desarrollo, que va desde la semana 3 a la semana 12 o 16, será más sensible a este tipo de ruidos en edades maduras, porque no estuvo expuesto al sonido de la pólvora desde antes. En los gatos es más grave, porque ellos socializan hasta la semana 8 o 9, por lo que pueden ser más propensos a tener este tipo de comportamientos.

También, animales que han sufrido estrés en la etapa de gestación pueden ser más sensibles a estos mecanismos de exposición a estímulos que pueden ser negativos para ellos, como el ruido. Ellos pueden tener predisposiciones genéticas: hay razas de perros y gatos que pueden ser más fóbicos que las demás. Por ejemplo, los perros pastores tienden a estar más atentos al entorno, por lo que se facilita que estén expuestos a la fobia. Los perros bull terrier también podrían estar más propensos a desarrollar este temor.

¿Hay alguna diferencia entre la reacción a la pólvora entre perros y gatos?

Existen cuatro respuestas relacionadas con el miedo: huir, congelarse, agitarse y luchar. Los animales pueden manifestar uno o varios de estos comportamientos. En los perros pueden ser bastante evidentes, mientras que en los gatos no. Algunos animales pueden tener jadeo frecuente, otras veces pueden huir y otras, esconderse. En ocasiones, cuando no pueden interpretar bien lo que está pasando, pueden volverse agresivos. Hay gatos que pueden volverse violentos, por una conducta que se llama “la agresividad redirigida”, que también puede desarrollarse en canes.

Algunos propietarios de animales pueden abrazar a sus mascotas para que dejen de estar temerosas, pero ellas pueden terminar mordiendo a sus dueños. De hecho, los perros pueden tener mayores posibilidades de escapar, pero en ambos casos, tanto en perros como en gatos, es recomendable mantenerlos dentro del hogar, especialmente durante estas fechas.

¿Qué reacciones peligrosas pueden tener los animales?

Algunos canes pueden romper los vidrios, y, debido a su fobia, pueden saltar por la ventana, dañar puertas o terminar fugándose. En los gatos, las reacciones suelen ser menos evidentes: suelen esconderse en el último rincón de la casa, porque tienen miedo. Los canes pueden aullar, congelarse o temblar mucho. En los felinos, el daño inmediato suele ser menos explícito: pero hay un daño crónico peor, pues pueden desarrollar enfermedades por estrés.

En esta época, en ciudades como Medellín o Bogotá, en ciertas zonas, tiran pólvora todos los días. Por poco que sea, siempre causa problemas de estrés, por lo que los gatos pueden llegar a fin de mes teniendo problemas hepáticos o de la vejiga, entre otras señales de agresividad.

¿La exposición repetida a sonidos de pólvora puede hacer que los animales se acostumbren a este ruido?

Depende. Si los perros y gatos han estado expuestos todo el tiempo a los ruidos de truenos, esto se llama “habituación”, que quiere decir que se acostumbran y esto no genera problemas. Pero, esto tiene que ser de forma demasiado continua: en el Valle de Aburrá, hay un municipio de nombre Caldas, al que le dicen “cielo roto”, que es un sector en donde hay demasiadas tormentas. Lo que hemos evidenciado es que hay menos casos de fobia, porque los animales están más expuestos a ruidos fuertes.

Cuando ya la fobia se presenta en los animales, es muy difícil que se solucione sola. Esto se debe a que el miedo es una reacción natural, pero lo que no es natural es que a un kilómetro estén tirando pólvora, y el perro comience a temblar. Algunos gatos lo que hacen es mirar y ocultarse, porque sienten que hay algo que los está amenazando.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para propietarios de animales en fechas de pólvora?

Como ya estamos en la época, lo que se debe hacer son varias cosas: primero, cerrar todo en el hogar. Algunos dueños se confían y piensan que sus mascotas son demasiado tranquilas, pero ellas pueden caerse, especialmente de pisos altos. En segundo lugar, es necesario adecuar una zona en donde estos animales estén seguros. Estos espacios pueden incluir feromonas como el feliway para gatos y el adaptil para perros, disponibles en formato de spray o difusor.

La zona segura debe estar cerrada, contar con juguetes y que la cama tenga el olor del animal. Es recomendable que este espacio se adecúe antes de que se comience a arrojar pólvora, pues los perros pueden comenzar a asociar el ruido de los juegos pirotécnicos con esta zona. Por esto, la idea es construirla de forma paulatina.

También, es recomendable exponer a los animales a ejercicio físico y mental durante el día, cuando no estén tirando pólvora, para que, cuando llegue la noche,estén más agotados. Hay una recomendación, bastante importante, y es que es necesario evitar auto-recetarse, es decir: no se le debe dar medicación sin la recomendación de un experto, porque varios gatos han muerto por esta causa.

También, se pueden generar más problemas que beneficios: hay un medicamento que se llama “acepromazina”, que está bastante contraindicado. Este es un pre-anestésico, y si se los dan a los canes, ellos se quedan quietos pero el efecto es peor. El can se queta quieto y escucha demasiado el ruido, se baja su presión arterial e, incluso, se puede morir. Por ello, lo mejor es hablar con un veterinario especializado en comportamiento animal.

Por último, se pueden utilizar feromonas o nutracéuticos, que son seguras, no generan efectos secundarios y se pueden dar durante todo el mes.

¿Hay alguna forma de adecuar a los animales al ruido de la pólvora desde una edad temprana?

Sí, hay dos estrategias: una se llama desensibilización sistemática. Pero esto se hace previamente, no en medio de diciembre. Lo que uno debe hacer con los perros es socializarlos con los ruidos de manera temprana. En Internet existen infinidad de sonidos, e incluso hay páginas especializadas en ruidos para socializar a perros y gatos. La idea es que, entre la semana tres a la semana doce a la diesciséis, se debe exponer al animal a la mayor cantidad de ruidos de manera paulatina. Si el perro o el gato muestra miedo, hay que disminuir el volumen.

También, se desarrolla jugando y obedeciendo comandos: que se quede sentado, que se quede quieto, tumbado, etcétera. Al mismo tiempo, se estimulan con este tipo de sonidos, para que los animales no muestren miedo. Y, se va aumentando el volumen del ruido de forma paulatina.

¿Y qué se puede hacer con los animales adultos?

En el caso de los perros adultos, se necesita desarrollar desensibilización. Con ellos, es necesario dar comandos, premios e ir aumentando paulatinamente el ruido. Hay una conducta alternativa, llamada contra-condicionamiento, que lo va desensibilizando con este ruido.

Es importante encontrar una buena fuente de sonido, pues hay páginas que afirman que los ruidos no son reales, pero los canes saben identificar cuándo el sonido no es real y cuándo sí lo es. Entonces, es recomendable bajar y descargar distintos tipos de sonidos, para que no sea el mismo relámpago o trueno siempre. La idea es combinar las cosas: que se desensibilice, que se le dé esencia floral, nutrascépticos, feromonas y que tenga una zona segura. No se le debe regañar, ni consolarlo ni pegarle, porque esto puede generar más problemas que beneficios.

En el caso de los gatos, es recomendable utilizar toallas gruesas o cobijas para poder manipularlos, porque algunos de ellos se ponen bastante agresivos cuando tienen miedo.

¿Qué opina de otras estrategias para calmar a los animales, como el método Tellington Ttouch?

Hay unos chalecos llamados “anti-tormentas” que suelen ser utilizados por parte de los humanos. No obstante, estudios han mostrado que su nivel de efectividad no es tan alto. Es decir, una sola terapia no sirve. Además, si se va a hacer, se debe tener experticia o práctica, porque algunas personas ponen mal los vendajes y los canes terminan sintiéndose incómodos. Yo no veo mucha diferencia entre usar este vendaje y no utilizarlo, a no ser que el propietario tenga la habilidad para hacerlo de forma efectiva. Entonces, si el dueño no ve efectividad en el tratamiento, es mejor no insistir ni utilizarlo en su animal de compañía.

