Habilitan más de 4.000 esterilizaciones gratuitas para perros y gatos en Bogotá

El servicio de esterilización es gratuito y se asigna solo por canales oficiales del IDPYBA. Foto: Pexels

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La Alcaldía de Bogotá anunció recientemente la apertura de 4.250 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos, como parte de su estrategia para fortalecer el bienestar animal en la ciudad. La iniciativa, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), busca promover la tenencia responsable y prevenir el abandono, beneficiando tanto a animales de compañía de hogares en estratos 1, 2 y 3 como a aquellos en condición de calle.

De acuerdo con la entidad, las esterilizaciones se llevarán a cabo en dos puntos estratégicos: el punto fijo ubicado en la Universidad Nacional y el de la Unidad de Cuidado Animal, situada en la carrera 106 A # 67-02, en el barrio El Muelle. Con esta ampliación, se espera facilitar el acceso de más ciudadanos a este servicio esencial.

Las jornadas hacen parte de la estrategia distrital “Corta a tiempo: esteriliza”, enfocada en el control de la sobrepoblación de perros y gatos, así como en la construcción de una ciudad más consciente y solidaria con los animales. En ese sentido, el Distrito reiteró que el proceso de asignación de turnos se realiza exclusivamente a través de los canales oficiales del IDPYBA, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no acudir a intermediarios ni pagar por un servicio que es completamente gratuito.

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Para acceder a las jornadas, los animales deben cumplir con ciertos requisitos básicos como tener entre cuatro meses y ocho años de edad, encontrarse en buen estado de salud y asistir con el ayuno previo requerido. La inscripción puede realizarse a través del aplicativo web dispuesto por la entidad, así como en puntos de atención presencial como la sede administrativa del IDPYBA o los SuperCADE de Manitas, Américas y Suba.

Esta nueva apertura de cupos se suma a otras acciones que adelanta el Distrito para garantizar el bienestar de los animales en la capital. Además, se espera que en las próximas semanas el servicio se fortalezca con la puesta en funcionamiento de unidades móviles de esterilización, actualmente en proceso de contratación, lo que permitirá ampliar la cobertura en distintas localidades de Bogotá.

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