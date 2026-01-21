Hallan restos óseos de animales debajo de un puente en Bogotá: autoridades investigan

Mientras avanzan las verificaciones y la investigación anunciada ante la Fiscalía, el caso continúa generando inquietud entre la ciudadanía y las organizaciones defensoras de los animales. Foto: @AnimalesBOG

El hallazgo de restos óseos de origen animal debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, generó preocupación y activó alertas entre autoridades y defensores de los animales. La situación fue denunciada públicamente por la senadora animalista Andrea Padilla, quien dio a conocer el caso a través de un video publicado en sus redes sociales.

Según explicó la congresista, en la noche del pasado 20 de enero recibió información acompañada de fotografías sobre el hallazgo de “decenas de cráneos” bajo el puente de la carrera 30 con calle sexta. “No se sabe si son de perros, de ovejas o de otro mamífero”, señaló Padilla.

La senadora también indicó que, tras conocer la denuncia, se comunicó con la Alcaldía Local de Puente Aranda, desde donde le informaron que en el lugar no se encontraron otros restos óseos, residuos de tejidos ni rastros de sangre. No obstante, anunció que su despacho ofició formalmente al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y a la alcaldía local para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

“También solicitamos una mesa de trabajo para atender denuncias urgentes de tratos crueles hacia animales, que se reportan con frecuencia en este punto de la ciudad y presentamos una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra persona indeterminada”, afirmó la senadora Padilla.

Un día después del pronunciamiento de la congresista, el IDPYBA y la Alcaldía Local de Puente Aranda emitieron un comunicado para aclarar los hechos. En el documento, fechado el 21 de enero de 2026, las entidades informaron que durante un operativo de retiro de estructuras artesanales y recuperación del espacio público, realizado el martes 20 de enero en el sector de la avenida calle 6.ª con carrera 30, se hallaron lonas abandonadas que contenían restos óseos de animales que no pudieron ser identificados.

De acuerdo con el comunicado oficial, la inspección realizada en articulación con la Policía no evidenció “lagos hemáticos, órganos de animales ni otros elementos que indicaran la realización de sacrificios en el sector”. Asimismo, las autoridades señalaron que no fue posible establecer que los restos estuvieran asociados a prácticas de sacrificio animal ni que personas habitantes de calle se estuvieran alimentando de estos.

“El IDPYBA y las demás autoridades competentes continúan realizando las verificaciones necesarias, en el marco de sus funciones, para garantizar servicios sociales a las personas, el bienestar y la protección de los animales, el cuidado del espacio público y la tranquilidad de la comunidad”, indica el comunicado.

La entidad también precisó que ha venido trabajando de manera permanente con habitantes de calle en este y otros sectores de la ciudad, en articulación con la Secretaría de Integración Social, a través de la estrategia “Huellitas de la Calle”. Según el instituto, en el marco de ese trabajo no se han encontrado indicios de que estas personas hayan sacrificado animales para su alimentación.

Mientras avanzan las verificaciones y la investigación anunciada ante la Fiscalía, el caso continúa generando inquietud entre la ciudadanía y las organizaciones defensoras de los animales, que esperan claridad sobre el origen de los restos hallados y posibles responsabilidades. Al mismo tiempo, habitantes del sector han reiterado el llamado a reforzar el control y la presencia institucional en esta zona de la capital, donde aseguran que la situación de los animales es crítica y requiere atención urgente.

