Hombre de 71 años fue arrestado por tener siete tigres como “apoyo emocional”

Imagen de referencia. Foto: EFE - David Toro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un insólito descubrimiento realizó la policía del condado de Nye, en Nevada, al registrar la vivienda de un hombre de 71 años identificado como K. M. En el lugar, las autoridades encontraron siete tigres. El propietario argumentó que los felinos eran sus “animales de apoyo emocional”; sin embargo, carecía de los permisos necesarios para mantenerlos en su propiedad, lo que derivó en su arresto. Este no sería un hecho aislado en relación con la tenencia de animales salvajes por parte de K.M.

Según declaraciones del sheriff del condado de Nye, Joe McGill, al medio KSNV, la policía había recibido reportes previos a lo largo de los años sobre el individuo paseando a los tigres sin supervisión en las inmediaciones de su casa e incluso en áreas desérticas cercanas.

“Ha habido publicaciones suyas en las redes sociales con personas interactuando con los animales, lo que también es una infracción”, añadió el sheriff McGill, evidenciando una actitud negligente en el manejo de estos peligrosos animales.

En su defensa, K. M. sostuvo que no requería permisos para tener a los tigres, catalogándolos como “animales de apoyo emocional” y asegurando que sus vecinos no corrían ningún riesgo. No obstante, este argumento no convenció a las autoridades, quienes procedieron con su detención ante la clara infracción de las normativas locales.

Este caso tiene antecedentes judiciales. En 2020, M. se enfrentó legalmente al gobierno local, en una disputa que incluyó órdenes para que trasladara a los animales fuera de su propiedad. En aquella ocasión, demandó al condado alegando violación de su privacidad personal y profesional, llegando a exigir una compensación superior al millón de dólares por supuestos daños.

Es importante señalar que, si bien algunos estados permiten la tenencia de grandes felinos como tigres bajo estrictas condiciones que incluyen licencias especiales e instalaciones seguras, la mayoría de los dueños particulares no garantizan una atención veterinaria adecuada. Incluso, organizaciones como Un mundo humano para los animales denuncian prácticas crueles como la extracción de garras o dientes en un intento fallido por hacerlos más “seguros”. Este nuevo incidente en Nevada subraya la complejidad y los riesgos asociados a la tenencia irresponsable de animales salvajes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱