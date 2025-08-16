🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
16 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Incendios y fugas de gas: el sticker de los bomberos que salvaría a sus mascotas
En Expopet 2025, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá presenta su campaña “Salvando Patas”, una iniciativa que busca proteger la vida de los animales en emergencias como incendios o fugas de gas. A través de un sticker que se ubica en la puerta de la vivienda, los rescatistas saben de inmediato cuántas mascotas hay dentro y de qué especie son.
