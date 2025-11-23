La escritora española Julia Navarro y su libro sobre los perros, “nuestros compañeros”

Julia Navarro y su precioso pastor alemán con el que había compartido alegría y horas de escritura. A la izquierda, la portada del libro en memoria de su mascota. Foto: Cortesía de Penguin y Archivo particular

No estaría escribiendo estas páginas si Leticia Rodero no me hubiera regalado “Su olor después de la lluvia”, de Cédric Sapin-Defour. “Este libro ha vendido en Francia más de cuatrocientos mil ejemplares… Su autor es un reconocido alpinista y viajero, y como a ti te gustan tanto los perros…”.

¡En menudo momento me lo regaló! Fue unas semanas después de que Argos fijara su mirada en la mía para decirnos lo mucho que nos queríamos y darnos el último adiós. Acepté el regalo, pero sin ningún entusiasmo porque estaba y estoy pasando el duelo...