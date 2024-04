La historia de la familia que vive con 29 vacas en Bogotá

La familia dueña de las vacas manifiesta que vive gracias a la venta de la leche y el queso que producen. Foto: Instituto de Protección y Bienestar Animal

En el barrio San Rafael, de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, se conoció recientemente el caso de una familia que vive con 29 vacas dentro de su casa. Domingo López, propietario de las reses, dice que los animales duermen dentro de la vivienda porque, si las deja afuera, se las roban

“Las repartimos en tres sitios que hay adentro y ahí duermen cómodos los animales toda la noche. Afuera no los puedo dejar porque se los roban”, indicó López a Noticias Caracol.

Ante la insólita situación, las autoridades distritales iniciaron un proceso de restitución de los semovientes, pues se trataría de un caso de maltrato animal dadas las condiciones en que las fueron encontrados. “Esas vacas se encontraron en malas condiciones de higiene, en malas condiciones de bienestar, estaban viviendo entre sus heces fecales y es por eso que estamos hoy con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, Policía, Secretaría Distrital de Salud y alcaldías locales en una visita para ver las condiciones en que se encuentran los animales y saber cuál va a ser el futuro”, explicó Juan Pablo Olmos, gerente de Protección Animal de San Cristóbal.

Según indicó el Instituto de Protección y Bienestar Animal, 4 de las 29 vacas, las cuales presentaban enfermedades, fueron aprehendidas por las autoridades. Olmos también agregó que, de acuerdo con la ley, “la tenencia de bovinos en espacio público está prohibida; es decir, que no podemos poner a pastar vacas o caballos en vía pública. Tampoco se pueden tener en predios urbanos”.

Tras varias discusiones, los funcionarios del Distrito llegaron a un acuerdo con Domingo López, pues, según cuentan, lo ideal es no perjudicar a nadie. El dueño de las vacas manifestó que él y su familia viven gracias a la venta de la leche y el queso que estos animales producen. “No me pueden hacer ese mal, dejarme manicruzado, yo he bregado mucho para subsistir con los animales y no me parece justo”, expresó López al medio de comunicación.

Por esta razón, las autoridades le dieron un plazo de un mes a este hombre para vender las vacas o reubicarlas. Mientras se busca una salida a esta situación, las reses seguirán compartiendo la sala y los pasillos de la casa de Domingo López y su familia.