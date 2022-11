Las mascotas hacen que sus dueños sean más felices en el trabajo, según estudio

La presencia de los animales promueve una mayor interacción entre los trabajadores. Foto: Pexels

Es inevitable sentir un amor incondicional por las mascotas. Estos seres demuestran tanto amor que lo único que esperan es que, al final del día, su dueño regrese a su hogar para acompañarlos. Sin embargo, muchas personas quisieran llevar a su perro o gato al trabajo, especialmente quienes los dejan solos, pues estos animales no solo se convertirían en aliados ideales para los momentos de estrés sino que ellos también se sentirían acompañados.

Por eso, varios investigadores decidieron estudiar sobre los posibles beneficios de llevar a las mascotas al trabajo y aunque los resultados son beneficiosos, hacerlo también pueden generar molestias en otras personas.

Según una investigación publicada en el International Journal of Workplace Health Management relacionada con la presencia de los perros de empleados en entornos laborales llevada a cabo por la Virginia Commonwealth University (EE.UU.), las personas que trabajan en empresas que permiten llevar a las mascotas se sienten menos estresadas a lo largo del día que las que no lo hacen.

“Las diferencias en el estrés registradas entre los días en los que el perro estaba presente y los que no fueron representativas. El conjunto de empleados tenía un nivel de satisfacción mayor del que hay normalmente en los lugares de trabajo”, afirmó Randolph Barker, profesor de administración de la Virginia Commonwealth University y lider de la investigación.

La metodología utilizada en el estudio, se basó en la división de los empleados en tres grupos: DOG, los empleados que tenían mascotas; NODOG, los empleados que tenían pero las dejaban en casa y los NOPET, los empleados sin mascotas. La idea de esta división grupal era indagar sobre el estrés psicológico, la satisfacción laboral, el compromiso afectivo organizacional y el apoyo organizacional recibido.

Los resultados fueron sorprendentes. Las muestras de saliva del estudio mostraron cambios significativos en los niveles de hormonas a medida que pasaban las horas de la jornada laboral. El estrés comenzaba a disminuir en las personas que habían llevado a sus mascotas al trabajo, mientras que aquellos que los habían dejado en casa o no tenían mostraban niveles de estrés en aumento.

El estudio concluyó que tener a los perros en el entorno laboral puede contribuir a mejorar tanto la satisfacción del empleado, como su desempeño y rendimiento. Además, mejora el trabajo en equipo y aumenta la creatividad gracias a que permite realizas pausas activas en pro de la salud del animal y esto genera espacios de esparcimiento.

Sin embargo, este tipo de espacios pueden ser peligrosos, en algunos casos, para quienes sufren de algún tipo de alergia o tienen una mascota con problemas de comportamiento. Entre los principales riesgos que generan estos lugares se encuentran las lesiones personales, daños a la propiedad y prolongación de algún tipo de alergia.

No obstante, la recomendación para estos casos es crear espacios exclusivos para las mascotas y conocerlas. También se debe llegar a un acuerdo con sus compañeros de trabajo sobre la presencia del animal de manera que no afecte la rutina laboral de ningún trabajador. No olvide que su mascota debe cumplir con el esquema de vacunación y usted debe hacerse responsable de recoger o limpiar los lugares que ensucian.

En varios países, cada vez son más las compañías y organizaciones que deciden abrir las puertas de su oficina a los mejores amigos de sus trabajadores: los animales de compañía. Amazon, implementó esta tendencia gracias al Gerente de Relaciones Públicas, Drew Herdener. La primera perrita que pisó las instalaciones de la compañía fue Dulce, una mezcla entre Golden Retriever y Labrador Dorado.

Por su parte, Google permitió la compañía de mascotas durante el trabajo para sus empleados desde el año 2014. Ellos creen que los perros representan valores de la empresa como la lealtad y la alegría por lo que pueden estar en las oficinas, por supuesto, con la supervisión de sus dueños.

Meetup implementó esta idea luego de que un gato callejero entrara a la empresa. Este minino fue adoptado por uno de los trabajadores y, posteriormente, los demás comenzaron a unirse a la tendencia de trabajar junto a las mascotas. Ir con su animal de compañía a trabajar es toda una aventura pues la empresa creó una sala de conferencias exclusiva para ellos con juegos y muchos snacks.

En Colombia, por su parte, algunas empresas se han unido a esta práctica, entre ellas: BIP, una empresa que brinda asesorías a diferentes compañías en el ámbito tecnológico y, otras, han permitido el ingreso de perros y gatos a sus instalaciones, como Bancolombia.

