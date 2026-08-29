Las otras víctimas de los incendios en Tolima: así ayudan a los animales afectados

Mientras continúan las labores de recuperación en las zonas afectadas, organizaciones buscan que los animales también sean incluidos en la respuesta a la emergencia. Foto: Cortesía

Los incendios que han afectado diferentes zonas del Tolima no solo han dejado daños en el territorio y dificultades para las comunidades rurales. Entre las consecuencias también está la situación de los animales que quedaron expuestos al fuego, perdieron fuentes de alimento y agua o requieren atención veterinaria.

Ante este panorama, varias organizaciones y profesionales se han movilizado para llevar ayudas directamente a las zonas afectadas. Alimento para perros, gatos y animales de granja, medicamentos, insumos veterinarios, agua y atención...