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Las vallas políticas que antes pedían votos ahora dan techo a perros sin hogar

Tras las elecciones legislativas, cientos de vallas y pendones de campaña que normalmente terminarían como residuos están siendo reutilizados para construir refugios para perros en condición de calle y promover iniciativas de bienestar animal en Boyacá.

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Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Laura Tatiana Vargas Lizarazo
14 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.

Titulo: Las vallas políticas que antes pedían votos ahora dan techo a perros sin hogar

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Copy: En Boyacá, ciudadanos y organizaciones están reutilizando vallas, pendones y otros materiales de campañas electorales para convertirlos en casitas para animales en condición de calle, ofreciéndoles un refugio frente al frío y la lluvia.

Proyectos como Una Valla Una Casa, en Tunja, y la Fundación Natufauna, en Sogamoso, demuestran que lo que muchos consideran “basura electoral” puede convertirse en una oportunidad para proteger la vida. Con jornadas de...

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

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