Titulo: Las vallas políticas que antes pedían votos ahora dan techo a perros sin hogar
Copy: En Boyacá, ciudadanos y organizaciones están reutilizando vallas, pendones y otros materiales de campañas electorales para convertirlos en casitas para animales en condición de calle, ofreciéndoles un refugio frente al frío y la lluvia.
Proyectos como Una Valla Una Casa, en Tunja, y la Fundación Natufauna, en Sogamoso, demuestran que lo que muchos consideran “basura electoral” puede convertirse en una oportunidad para proteger la vida. Con jornadas de...
Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com
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