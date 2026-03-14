Titulo: Las vallas políticas que antes pedían votos ahora dan techo a perros sin hogar

Copy: En Boyacá, ciudadanos y organizaciones están reutilizando vallas, pendones y otros materiales de campañas electorales para convertirlos en casitas para animales en condición de calle, ofreciéndoles un refugio frente al frío y la lluvia.

Proyectos como Una Valla Una Casa, en Tunja, y la Fundación Natufauna, en Sogamoso, demuestran que lo que muchos consideran “basura electoral” puede convertirse en una oportunidad para proteger la vida. Con jornadas de...