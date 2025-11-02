Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

La Red Zoocial
02 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.

Laura Sánchez dejó el maquillaje para salvar vidas: así nació su refugio animal

Tras años en el mundo del maquillaje y las redes sociales, Laura Sánchez, una de las primeras creadoras de contenido, decidió crear su propio refugio para perros y gatos rescatados. Esta es su historia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

La Red Zoocial

Temas Relacionados

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Gatos

Pódcast

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.