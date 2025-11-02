🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
02 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Laura Sánchez dejó el maquillaje para salvar vidas: así nació su refugio animal
Tras años en el mundo del maquillaje y las redes sociales, Laura Sánchez, una de las primeras creadoras de contenido, decidió crear su propio refugio para perros y gatos rescatados. Esta es su historia.
