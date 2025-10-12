La maquilladora y “youtuber” colombiana que creó su propio refugio de animales

Alistar el maquillaje, limpiar las brochas, elegir los colores de las sombras y el labial, poner el trípode y darle a grabar. Esa era la rutina diaria de Laura Sánchez mucho antes de que existieran palabras como “youtuber” o de que ser creador de contenido se considerara una profesión.

En 2011, cuando las redes sociales apenas comenzaban a perfilar las nuevas formas de contar historias, Sánchez subía videos de maquillaje, peinados y ropa. Lo hacía por diversión, como un pasatiempo que le llenaba los ratos libres, sin imaginar que...