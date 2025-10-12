Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La maquilladora y “youtuber” colombiana que creó su propio refugio de animales

Mientras construía una carrera que la convertía en una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, Laura Sánchez descubrió otra pasión que cambiaría su vida: rescatar animales abandonados y darles un hogar.

Ana Vega
Ana Vega
12 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
Video Thumbnail

Alistar el maquillaje, limpiar las brochas, elegir los colores de las sombras y el labial, poner el trípode y darle a grabar. Esa era la rutina diaria de Laura Sánchez mucho antes de que existieran palabras como “youtuber” o de que ser creador de contenido se considerara una profesión.

Vínculos relacionados

Good Boy: el verdadero terror visto desde la perspectiva de un perro
El verdadero significado de “¿Quiere cacao?”, una frase que no es tan inocente
Concierto de Don Tetto, La 33 y más bandas “rolas” en apoyo a animales rescatados

En 2011, cuando las redes sociales apenas comenzaban a perfilar las nuevas formas de contar historias, Sánchez subía videos de maquillaje, peinados y ropa. Lo hacía por diversión, como un pasatiempo que le llenaba los ratos libres, sin imaginar que...

Ana Vega

Por Ana Vega

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional con interés en temas de divulgación cultural y medio ambiente.@Anav3g4avega@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

Perro

Gatos

Redes sociales

YouTube

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.