Línea de Mascotas Pharvet: innovación natural para el bienestar animal

La compañía fortalece su presencia en el mercado con un portafolio basado en soluciones naturales, fitogénicas y nutracéuticas que promueven la salud preventiva y el bienestar integral de perros y gatos.
La nueva línea busca consolidarse como referente nacional en soluciones fitogénicas y nutracéuticas para perros y gatos.
“Nuestro propósito es brindar alternativas innovadoras, seguras y respaldadas científicamente que apoyen la salud preventiva y el bienestar integral de las mascotas ” Pharvet.
Productos naturales que reducen el uso de antibióticos.
Portafolio especializado en suplementación y medicina fitogénica.
Respaldo técnico y científico que garantiza calidad y eficacia.
Consumidores: hogares con mascotas, especialmente mujeres entre 18 y 38 años.
Canales: clínicas veterinarias, tiendas especializadas y distribuidores a nivel nacional.
Segmentos emergentes: propietarios interesados en dietas naturales, suplementos funcionales y formulaciones personalizadas.
Bogotá,
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Regiones estratégicas del país.
En auge
Pharvet identificó que hay mayor gasto en productos para mascotas.
Hay una creciente preferencia por opciones naturales y nutracéuticas.
Existe una expansión del canal digital como medio de compra y comunicación.
Estrategias en curso de Pharvet
Ampliación de la cobertura nacional y nuevas alianzas.
Fortalecimiento del marketing digital y cercanía con consumidores finales.
Desarrollo de nuevos productos adaptados a necesidades emergentes.
Programas de fidelización e incentivos para distribuidores y representantes.
Con esta apuesta, la Línea de Mascotas Pharvet se perfila como una alternativa:
Confiable
Innovadora
Alineada con las tendencias globales
Su compromiso es claro: mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los animales de compañía, consolidando su posición en un mercado cada vez más competitivo.