Pharvet le informa

Línea de Mascotas Pharvet: innovación natural para el bienestar animal

La compañía fortalece su presencia en el mercado con un portafolio basado en soluciones naturales, fitogénicas y nutracéuticas que promueven la salud preventiva y el bienestar integral de perros y gatos.

Pharvet, empresa líder en soluciones veterinarias para animales de producción, fortalece su presencia en el mercado con la Línea de Mascotas, un portafolio diseñado para responder a la creciente humanización de los animales de compañía y al auge de productos que promueven su salud y calidad de vida. Con esta innovación, el portafolio de Pharvet ofrece:

Una visión clara

La nueva línea busca consolidarse como referente nacional en soluciones fitogénicas y nutracéuticas para perros y gatos.

Nuestro propósito es brindar alternativas innovadoras, seguras y respaldadas científicamente que apoyen la salud preventiva y el bienestar integral de las mascotas ” Pharvet.

Propuesta de valor

Productos naturales que reducen el uso de antibióticos.

Portafolio especializado en suplementación y medicina fitogénica.

Respaldo técnico y científico que garantiza calidad y eficacia.

Mercado en crecimiento

Consumidores: hogares con mascotas, especialmente mujeres entre 18 y 38 años.

Canales: clínicas veterinarias, tiendas especializadas y distribuidores a nivel nacional.

Segmentos emergentes: propietarios interesados en dietas naturales, suplementos funcionales y formulaciones personalizadas.

Cobertura actual:

Bogotá,

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Regiones estratégicas del país.

Tendencias y oportunidades

En auge
Pharvet identificó que hay mayor gasto en productos para mascotas.
Hay una creciente preferencia por opciones naturales y nutracéuticas.
Existe una expansión del canal digital como medio de compra y comunicación.

Estrategias en curso de Pharvet
Ampliación de la cobertura nacional y nuevas alianzas.
Fortalecimiento del marketing digital y cercanía con consumidores finales.
Desarrollo de nuevos productos adaptados a necesidades emergentes.
Programas de fidelización e incentivos para distribuidores y representantes.

Un futuro prometedor

Con esta apuesta, la Línea de Mascotas Pharvet se perfila como una alternativa:

Confiable

Innovadora

Alineada con las tendencias globales

Su compromiso es claro: mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los animales de compañía, consolidando su posición en un mercado cada vez más competitivo.

