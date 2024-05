¿Lluvia de peces en Irán? La verdad detrás de los videos virales que causaron asombro

Cuando un tornado cruza el mar u océano, recoge diversos animales marinos con el viento, manteniéndolos en el aire hasta que la velocidad del viento disminuye. Foto: Twitter: @JeanSuriel

Los habitantes de la región de Yasuji, ubicada en Irán, presenciaron una supuesta “lluvia de peces”, según reportó el “Daily Star”. En las imágenes, se observa a un hombre que graba este fenómeno, mientras salta y grita de alegría. Aunque parecía que los peces habían caído en las calles durante una intensa lluvia, esa no era la realidad. Según informó The Economic Times, esto fue causado por un tornado que arrojó a estas criaturas acuáticas desde el mar hacia la tierra, dejándolas luchar por sobrevivir y siendo capturadas por los humanos.

Iran International ha registrado múltiples lluvias que han provocado situaciones de inundación en 21 regiones del país, con advertencias adicionales de las Organizaciones Meteorológicas de Irán, incluyendo más lluvias por venir.

Cuando un tornado cruza el mar u océano, recoge diversos animales marinos con el viento, manteniéndolos en el aire hasta que la velocidad del viento disminuye y caen junto con la lluvia. Este proceso crea la impresión de una supuesta lluvia de peces.

Al atravesar el mar u océano, un tornado se convierte en una tormenta de agua intensa que arrastra hacia el cielo tanto a los peces que se encuentran en la superficie como a aquellos cerca del mar.

Este fenómeno provoca que objetos ligeros sean llevados hacia arriba, activándose en la superficie del agua y atrayendo a las criaturas iluminadas hacia el cielo. Estas criaturas vuelan junto con el tornado y permanecen en el cielo hasta que la velocidad del viento disminuye, momento en el que caen con la lluvia.

El portal Live Science asegura que la “lluvia de peces” o “lluvia de animales”, como se le conoce comúnmente, ha sido reportada alrededor del mundo durante siglos, sin embargo, las explicaciones científicas que respaldan este fenómeno son escasas. Live Science afirma que una hipótesis sugiere que la lluvia de peces, como la que ocurre en Yoro, se origina con trombas marinas, que son tornados que se desplazan sobre el agua, succionando pequeñas criaturas que habitan debajo de la superficie, como peces y ranas, para luego depositarlas en otro lugar.

A pesar de esta teoría, las trombas marinas no son conocidas por transportar su carga acuática a grandes distancias, lo cual no ayuda a explicar por qué los peces que terminan varados en Yoro no son nativos de los ríos o arroyos locales.

Según explica la meteoróloga Mar Gómez para National Geographic, las mangas marinas son fenómenos similares a los tornados, pero que ocurren en el agua, y que suelen succionar pequeños animales. Estas especies quedan atrapadas en remolinos y, cuando la tormenta se debilita, terminan siendo expulsados con lluvias intensas.

John Knox, científico atmosférico de la Universidad de Georgia, compartió sus ideas en la revista de la Smithsonian Institution, un centro educativo esencial en Estados Unidos. En sus investigaciones, el experto ha probado que elementos más livianos pueden ser transportados a largas distancias, como es el caso de unas fotografías impresas, que viajaron cerca de 320 kilómetros durante múltiples tormentas.

Según explica National Geographic, al considerar que un pez de unos 30 centímetros, similar en tamaño a la especie que cayó en Irán de forma reciente, pesa entre 80 y 400 gramos, por lo que resulta común que la lluvia de peces haya alcanzado esta distancia.

Por otro lado, en el municipio de Yoro, Honduras, la explicación de los expertos sobre las lluvias de peces no convence del todo a los habitantes del lugar. Estas lluvias no son tan inusuales allí; de hecho, supuestamente ocurren cada año, entre mayo y junio, durante la temporada húmeda, hasta el punto en que ya ha formado parte del folclore local.

No obstante, según National Geographic, lo que distingue la lluvia de peces en Yoro de otras lluvias de animales es que, aunque los peces inundan las calles tras las tormentas, no parece que caigan del cielo. Nuevamente, Mar Gómez brindó una explicación científica distinta: los animales pueden provenir de ríos o cavernas subterráneas, y aparecer en el suelo debido a desbordamientos causados por intensas lluvias. Este tipo de teorías explicarían por qué nunca se encuentran peces en los tejados de las casas o sobre los coches estacionados en el exterior, a diferencia de lo que muestran los registros gráficos de los sucesos en Irán.