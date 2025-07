¿Los peces duermen?

Durante sus periodos de sueño, los peces suelen reducir su ritmo metabólico, bajan su nivel de actividad, buscan zonas seguras y permanecen casi inmóviles. Foto: Unsplash

Una pregunta común entre quienes observan a los peces en acuarios o en su hábitat natura suele ser: ¿duermen estos animales? Al no verlos cerrar los ojos, acostarse o adoptar posturas similares a las de otros vertebrados durante el descanso, podría parecer que nunca duermen. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que sí lo hacen, aunque de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver en mamíferos o aves.

Los peces, como todos los animales, necesitan períodos de descanso para conservar energía, mantener sus funciones corporales y permitir procesos vitales como la reparación celular y la consolidación de la memoria. Pero su forma de dormir se adapta a su entorno acuático y a sus características fisiológicas particulares.

A diferencia de los humanos, los peces no tienen párpados (excepto algunas especies como los tiburones), por lo que no pueden cerrar los ojos. Además, muchos no se detienen por completo, ya que algunos necesitan mantener el movimiento para sobrevivir. Por ejemplo, ciertos peces óseos, como los atunes, y tiburones pelágicos, deben nadar constantemente para que el agua circule por sus branquias y así puedan respirar. Esto no significa que estén despiertos todo el tiempo, sino que su descanso ocurre mientras siguen en movimiento, con una notable disminución de su actividad cerebral y física.

Durante sus periodos de sueño, los peces suelen reducir su ritmo metabólico, bajan su nivel de actividad, buscan zonas seguras y permanecen casi inmóviles, aunque atentos a cualquier estímulo que represente una amenaza. En otras palabras, entran en un estado de reposo que cumple funciones similares al sueño en otros animales, pero sin desconectarse por completo de su entorno.

Una investigación publicada por la revista Nature en 2019 sobre el pez cebra (Danio rerio), una especie de agua dulce muy utilizada en estudios científicos, reveló que estos animales tienen ciclos regulares de sueño y vigilia similares a los de los humanos. De hecho, se observó que si se interrumpía su descanso con estímulos constantes, al día siguiente mostraban signos de “somnolencia”, como menor actividad y aumento de los períodos de reposo.

Otro aspecto interesante es que los peces pueden dormir en diferentes momentos del día, según su especie y hábitos. Los peces diurnos descansan por la noche, mientras que los nocturnos lo hacen durante el día. Por ejemplo, los peces payaso duermen por la noche dentro de las anémonas que los protegen, mientras que algunas especies de peces loro se envuelven en una burbuja de moco para protegerse de depredadores durante el sueño.

Además, algunos peces muestran comportamientos curiosos durante el descanso. El pez napoleón, por ejemplo, cambia de color ligeramente al dormir, lo que puede ser una señal de que su sistema nervioso está en un estado diferente. Otras especies como las rayas se entierran en la arena para dormir, camuflándose mientras se mantienen en reposo.

Aun así, los científicos advierten que no todos los peces duermen de la misma manera, ni todos tienen fases de sueño profundo como los mamíferos. No se ha demostrado, por ejemplo, que experimenten la fase REM (movimiento ocular rápido), que en humanos está asociada con los sueños. Por tanto, aunque descansan y su sistema nervioso entra en una especie de “pausa”, no está claro si los peces sueñan.

En cuanto a la tenencia de peces en acuarios, es importante tener en cuenta sus hábitos de descanso. Un entorno con luces encendidas las 24 horas o con ruidos constantes puede afectar su ciclo natural de sueño, generando estrés y problemas de salud. Los especialistas recomiendan mantener una rutina de iluminación que simule el día y la noche, y ofrecerles escondites o refugios donde puedan sentirse seguros al descansar.

Entonces, sí, los peces duermen. Lo hacen sin cerrar los ojos, sin acostarse y, en algunos casos, sin dejar de nadar. Su forma de descanso es discreta pero esencial para su bienestar. Comprender cómo y cuándo lo hacen permite mejorar las condiciones en que viven, ya sea en libertad o en cautiverio, y nos recuerda que incluso las criaturas más silenciosas y enigmáticas necesitan su tiempo para desconectarse del mundo.

