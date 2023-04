Magitela Pet, el emprendimiento que hace a su mascota en cojines, llaveros y agendas

Estos productos, inspirados en su animal de compañía, están hechos 100% a mano y son personalizados. Foto: Cortesía

Las manualidades hechas para recordar a nuestros peludos han tomado mucha fuerza en el mercado. Varias cuentas de Instagram se dedican a promocionar diferentes productos que esculpen a los animales de compañía de diferentes formas o los “inmortalizan” después de un suceso trágico.

En Petfriendly, de La Red Zoocial, conocimos un emprendimiento que, a través del trabajo manual, se dedica a personalizar los rostros de los perros y gatos para quien quiera llevarlos siempre.

La creadora de Magitela Pet es Yolanda Castaño, manizaleña, graduada de la Universidad de Caldas en idiomas, quien, a pesar de ejercer su profesión por corto tiempo, se dedicó de lleno a su hogar y a desarrollar lo que ella llama “una pasión interna por las manualidades”.

“Me dediqué a mi hogar y fue cuando tuve la oportunidad de comenzar a hacer algunas cosas, entre ellas manualidades de navidad”, explicó la mujer a La Red Zoocial mientras contaba cómo inició su negocio, algo que, para ella, fue una casualidad.

Todo comenzó cuando la hija de Yolanda le pidió que le hiciera un llavero para la mascota de una amiga, “el reto siempre estuvo, yo le dije que sí, que se lo hacía y luego comenzó en cadena a gustar y así fue como comenzó todo”, cuenta. Luego del éxito de ese regalo, otras personas comenzaron a pedirle llaveros similares con la cara de sus perritos, incluso con características propias.

“Fue ahí cuando llegaron los criollitos y esto fue un reto importante porque fui descubriendo que sí podría hacer varias cosas y que era posible hacer a los animales de compañía de acuerdo a sus personalidades”, contó Yolanda.

Entonces decidió dejar a un lado lo que sabía hacer de navidad y se enfocó en las mascotas, cambió el nombre de su emprendimiento, le agregó la palabra Pet y sus hijos le ayudaron a crecer en redes sociales. “Yo quise dejarle el nombre de Magitela porque lo que hago es magia con las telas, entonces le agregué el distintivo, la palabra pet”.

Así pasaron aproximadamente seis años y su emprendimiento fue creciendo, al punto de llegar a fabricar no solo llaveros, sino agendas, pañoletas, cojines y hasta retratos en tela de los animalitos. “Soy muy dada a ellos y amante de las mascotas, me encantan y por eso las plasmo de la forma más real posible en estas manualidades”.

Actualmente, en su página web e Instagram, se pueden encontrar productos que van desde los $45.000 hasta los $162.500 y también dan la posibilidad al cliente de escoger entre diferentes kits que tiene disponibles con algún descuento.

“A la gente le gusta nuestro producto porque es importante tanto para quien se le muere la mascota como para la novia, para quien está cumpliendo años, todos dicen que muy lindo, que mucho detalle y la verdad no he tenido reclamos que no gusten. Yo mantengo una comunicación directa con el cliente”, explica Yolanda.

Magitela Pet hace envíos a todo el país, pero también a algunas partes del mundo. Si usted quiere comprar alguno de estos productos o puede contactarlos a través de su página de Instagram o visitar su página web.

