Más de 200 animales en Bogotá necesitan un hogar permanente o de paso

Estos animales, domésticos, no convencionales y de granja, han sido recuperados y se encuentran aptos para ser adoptados o ingresar a un hogar de paso temporal. Foto: IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) trabaja para que aquellos animales que han ingresado a través de los programas de urgencias veterinarias, escuadrón anti-crueldad y abandono, entre otros, encuentren una segunda oportunidad de vida.

En la actualidad, el IDPYBA tiene bajo su custodia 40 animales domésticos para la adopción y 170 animales no convencionales y de granja que han sido rescatados a través de diferentes operativos.

Por esta razón, el Distrito invita a los ciudadanos a visitar la Unidad de Cuidado Animal, para conocer a los animales no convencionales como aves exóticas, conejos, entre otros, y también animales de granja, que el Instituto de Protección Animal rescató y que hoy requieren un hogar de paso mientras encuentran un hogar que los adopte.

Aves ornamentales como Fisher, Diamantes mandarines, Pericos australianos y canarios; roedores como hámsteres (enanos, domésticos, Angora, entre otros), cuyes y jerbos; conejos domésticos; y aves de corral como patos, codornices y gallos hacen parte de las especies que están esperando por un hogar de paso, para posteriormente legalizar su adopción.

¿Sabías que hay alrededor de 170 animales de granja o no convencionales esperando por ti?



Si consideras que tienes un espacio adecuado para darles una gran vida a tu lado, escríbenos a través de convocatoriagranja@animalesbog.gov.co.



— Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) April 26, 2023

En el caso de las aves ornamentales y de algunos no convencionales, son animales que no pueden ser liberados ya que al tratarse de individuos introducidos, pueden generar riesgos para la fauna nativa y sus ecosistemas. Adicionalmente, hay más de seis llamas, que fueron rescatadas especialmente de la Plaza de Bolívar, en donde eran sobre explotadas y no contaban con atención médico veterinaria.

En años pasados, tres llamas que también habían sido rescatadas ya fueron adoptadas y se encuentran en santuarios y en fincas a las afueras de Bogotá, en donde pueden tener sus comportamientos naturales y estar en condiciones de bienestar adecuadas para su especie.

¿Cómo adoptar o ser un hogar de paso?

Si está interesado en acoger, ya sea de manera temporal o permanente, especies no convencionales o de granja, puede escribir un correo electrónico a convocatoriagranja@animalesbog.gov.co, en el que indique su voluntad de postularse como cuidador, deberá indicar también, las características del lugar donde recibirá a los animales y a qué especies puede recibir.

Para adoptar un perro o gato, puede acercarte a la Unidad de Cuidado Animal ubicada en la carrera 106a # 67- 02, barrio El Muelle, Engativá, todos los días, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Hoy queremos invitarte a adoptar en nuestra Unidad de Cuidado Animal. ¡Déjate llevar por su mirada y por los ojos de una segunda oportunidad!



Nuestros animales de compañía estarán listos para conocerte. ¡Permíteles elegirte!



— Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) April 24, 2023

Asista con tiempo, ya que dentro del proceso es necesario realizar una entrevista donde se aseguren de que toda la familia debe ser consciente de la decisión de adoptar. Otros de los requisitos es ser mayor de edad y llevar fotocopia de un recibo público y de la cédula de ciudadanía.

Además, debe llevar traílla y collar para adoptar un perro, y bozal tipo canasta para aquellos individuos de manejo especial, en caso de adoptar un gato deberá llevarlo en un guacal.

“Para el Instituto, la adopción es la manera de cerrar el ciclo luego del abandono, del maltrato y de la vulnerabilidad, y buscar que estos animales que no han tenido una oportunidad ahora sí la tengan. Es también la manera de abrir más espacio para atender a otros animales que lo necesitan, así que al adoptar se están salvando varias vidas”, dijo Óscar Jiménez, subdirector de atención a la fauna del IDPYBA.