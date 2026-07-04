AME6818. LA GUAIRA (VENEZUELA), 02/07/2026.- Médicos veterinarios brindan asistencia a un gato en una carpa de atención veterinaria en La Guaira (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez Foto: EFE - Raúl Martínez

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Venezuela sigue enfrentando las consecuencias del doble terremoto que sacudió varias regiones del país el pasado 24 de junio. Las labores de remoción de escombros y atención a las personas afectadas continúan y, al mismo tiempo, se desarrolla otra crisis menos visible. Decenas de perros y gatos quedaron atrapados bajo estructuras colapsadas, otros deambulan desorientados entre los escombros y muchos permanecen separados de las familias con las que vivían.

En medio de esta emergencia, fundaciones, rescatistas independientes y voluntarios han reorganizado por completo su trabajo para responder a una realidad para la que, reconocen, el país no estaba preparado. Su objetivo ya no es solo rescatar animales, sino también intentar que vuelvan con sus familias y brindarles atención médica y emocional mientras eso ocurre.

“Nuestro país no está acostumbrado a este tipo de desgracias. No sufrimos terremotos, huracanes ni tsunamis. Esto nos tomó completamente por sorpresa”, explica Zarha Padrón, integrante de la Fundación Rescate Garra y Pata, organización venezolana dedicada desde hace cuatro años, aunque con más de 15 años de experiencia como proteccionistas, al bienestar de perros y, principalmente, gatos en situación de vulnerabilidad.

Antes del desastre, la fundación concentraba sus esfuerzos en jornadas de esterilización, alimentación diaria de animales comunitarios y campañas de adopción. Actualmente alimenta alrededor de 35 animales de manera permanente y ayuda a encontrar hogar para gatos rescatados mediante sus redes sociales.

Sin embargo, tras el terremoto, toda esa planificación cambió. “La emergencia modificó completamente nuestro trabajo. Teníamos programada una jornada de esterilización en La Guaira para el 11 de julio, pero ahora toda la atención está enfocada en coordinar ayudas, recibir donaciones y apoyar a las organizaciones que están trabajando directamente en la zona cero”, señala Padrón.

Aunque la fundación opera desde Caracas y no se encuentra realizando rescates directamente entre los escombros, se ha convertido en un centro de coordinación para canalizar alimentos, medicamentos e insumos hacia proteccionistas y organizaciones locales que permanecen atendiendo la emergencia.

La prioridad es rescatar, pero también reencontrar familias

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es evitar que los animales rescatados sean separados definitivamente de sus familias.

Muchas personas perdieron absolutamente todo durante el terremoto: sus viviendas, documentos, teléfonos celulares y cualquier medio para comunicarse. Algunas permanecen en albergues temporales y otras continúan desaparecidas.

Por esa razón, las fundaciones han establecido como prioridad documentar cada rescate y difundir fotografías de los animales encontrados con la esperanza de que algún familiar pueda identificarlos.

Padrón explica que todos los perros y gatos recuperados deben permanecer bajo resguardo durante un tiempo prudencial antes de iniciar cualquier proceso de adopción.

“Se debe esperar por lo menos un mes para que sus familias puedan reclamarlos. Si sus cuidadores fallecieron, pero existen familiares que puedan demostrar el vínculo, ellos tendrán prioridad para hacerse cargo del animal”, afirma.

Solo cuando ese proceso concluye sin éxito comienzan las gestiones para encontrarles un nuevo hogar. La situación resulta especialmente compleja en el caso de los gatos. “En este país todo el mundo quiere adoptar un perro, pero muy pocas personas quieren adoptar un gato o ofrecerle un hogar temporal. Ese es nuestro mayor cuello de botella en este momento”, reconoce la proteccionista.

Mientras tanto, organizaciones como la Fundación Huellas de Amor continúan recorriendo sectores cercanos a Playa Grande rescatando animales que aparecen caminando desorientados por las calles o permanecen cerca de las edificaciones colapsadas esperando, quizás, el regreso de sus familias.

La prioridad compartida por las organizaciones no es acelerar las adopciones, sino favorecer los reencuentros.

Ese mismo mensaje lo ha reiterado la Fundación Manejo Humanitario de Fauna Callejera, organización colombiana que se desplazó hasta Venezuela para apoyar las labores de rescate animal.

En uno de sus reportes explicó que, durante una sola jornada, logró rescatar cuatro gatos adultos y dos crías recién nacidas. Todos fueron trasladados a hogares temporales o fundaciones venezolanas mientras se intenta localizar a sus familias.

La organización aclaró que, pese a las preguntas recibidas desde Colombia sobre un eventual traslado de los animales rescatados, esa posibilidad no está contemplada por ahora. “Queremos ser muy claros, esto va a tardar meses para que los animales y las personas puedan reencontrarse”, explicó la fundación.

Los rescatistas recuerdan que muchas personas aún no tienen acceso a internet ni redes sociales para buscar a sus mascotas, pues permanecen en refugios temporales o perdieron completamente sus pertenencias.

Por ello, diversas organizaciones venezolanas crearon plataformas y cuentas específicas donde publican fotografías de cada perro y gato encontrado, indicando el lugar exacto del rescate para facilitar su identificación.

Más allá de las heridas físicas, los voluntarios también han observado un profundo impacto emocional en los animales. Muchos llegan en estado de shock, desorientados y extremadamente nerviosos por el ruido constante de retroexcavadoras, maquinaria pesada, sirenas y equipos de rescate.

Algunos gatos recuperan poco a poco la tranquilidad una vez son trasladados a espacios seguros, donde pueden comer, descansar y alejarse del caos de la zona del desastre. “Los animales también necesitan estabilizarse emocionalmente, no solamente desde el punto de vista clínico”, explicó la Fundación Manejo Humanitario de Fauna Callejera.

Las heridas que también dejó el terremoto en perros y gatos

Además de los animales que quedaron atrapados o separados de sus familias, los rescatistas han encontrado numerosos perros y gatos con lesiones de gravedad provocadas por el colapso de edificios, caídas desde varios pisos y el impacto de los escombros.

La Fundación La Manada de Bethoven, una de las organizaciones venezolanas que participa en la atención de la emergencia, ha compartido varios de estos casos para visibilizar la magnitud del problema y promover el apoyo ciudadano.

Uno de ellos es Asier, un perro adulto conocido por los rescatistas como “el viejito”, quien fue encontrado cerca del restaurante McDonald’s de Caraballeda, en La Guaira varios días después del terremoto. Al momento de su rescate presentaba un cuadro de anemia y un evidente deterioro físico. Actualmente permanece en un hogar temporal, donde recibe tratamiento veterinario y cuidados mientras continúa su recuperación.

Otro de los casos es el de Gloria, una perrita que, según la fundación, saltó desde el segundo piso de una vivienda durante el terremoto. Su familia sobrevivió al desastre, pero permanece viviendo en carpas debido a la pérdida de su hogar.

Los voluntarios conocieron a Gloria durante una jornada de entrega de alimento para personas y animales. Posteriormente fue trasladada a una clínica veterinaria, donde inició un tratamiento que incluye valoración por neurología y un proceso de rehabilitación física para intentar recuperar completamente su movilidad.

La emergencia también ha afectado gravemente a los gatos. Entre los casos atendidos por la organización está Angélica, una gata rescatada en La Guaira que perdió uno de sus ojos, sufrió una fractura de mandíbula y, además, se encontraba gestando aproximadamente desde hacía 20 días cuando fue encontrada.

La felina recibió los primeros auxilios gracias al equipo de la organización Apoyo Patas Venezuela antes de ser remitida a una clínica veterinaria para continuar su tratamiento especializado.

Una red de solidaridad para atender una crisis sin precedentes

Ante una emergencia de esta magnitud, las organizaciones coinciden en que ningún grupo puede responder solo. “Lo primero que debe prevalecer es la unión entre fundaciones, proteccionistas y personas que aman a los animales”, sostiene Padrón.

Esa colaboración ya comenzó a materializarse. Desde Colombia, distintas organizaciones han enviado ayuda humanitaria destinada específicamente a los animales afectados. Según la Fundación Rescate Garra y Pata, uno de los apoyos más importantes ha llegado de parte de la senadora animalista Andrea Padilla, la empresa Laika, Camilo Jaramillo y Avianca, que facilitaron el envío del primer cargamento de siete toneladas de alimento para perros y gatos.

Las donaciones también han llegado a través de ciudadanos colombianos y de campañas impulsadas por empresas privadas.

Mientras tanto, dentro de Venezuela siguen surgiendo nuevas iniciativas. El hospedaje canino Rastros Resort abrió sus instalaciones en la ciudad San Antonio de los Altos para recibir gratuitamente perros extraviados, abandonados o encontrados durante la emergencia.

Además de ofrecer alojamiento temporal, la organización convocó voluntarios con vehículos para trasladar animales desde La Guaira y otras zonas afectadas, así como donaciones de alimento, medicamentos, guacales, cuerdas y collares que permitan realizar rescates de manera segura.

Para las organizaciones, la solidaridad no termina con los primeros días posteriores al desastre. Reconocen que la recuperación será un proceso largo y que muchos animales permanecerán durante semanas o incluso meses bajo protección antes de reencontrarse con sus familias o iniciar una nueva vida mediante la adopción.

Mientras continúan las labores entre los escombros, también crece una certeza compartida entre quienes participan en la emergencia: reconstruir viviendas será fundamental, pero reconstruir los vínculos entre las personas y sus animales también hará parte de la recuperación de Venezuela.

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