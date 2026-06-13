Mascotas “mini”: los riesgos de criar perros y gatos cada vez más pequeños

Los perros de tamaño extremadamente reducido pueden presentar problemas de salud asociados a la selección genética y a alteraciones del crecimiento.
Foto: Pixabay
Los perros y gatos de tamaño reducido suelen despertar ternura y generar gran interés para quienes viven en apartamentos pequeños y buscan una mascota. En los últimos años han ganado popularidad los llamados animales “tacita de té” (“toy” o “teacup”), promovidos en redes sociales por su apariencia infantil. Sin embargo, detrás de estas características físicas que muchas personas consideran “adorables” pueden existir problemas de salud que afectan seriamente la calidad de vida de los animales.
Por esta razón, es importante saber diferenciar...
Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com
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