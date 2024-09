Mujer llevó a una rata como mascota en el TransMilenio: así reaccionó la gente

Esta es Tusi, la rata de la mujer en el TransMilenio. Foto: Tic Comp Pal

Las ratas, la mayoría de las veces, producen asco y temor. No obstante, en Bogotá han empezado a ser apreciadas de una forma distinta, que no se contempla como usualmente se hace desde la peste bubónica. Es decir, que pasaron de ser consideradas una plaga a ser vistas como mascotas.

Por eso, se han visto a pasajeros del TransMilenio caminando junto con su fiel roedor. Entre ellas, una joven captada en un bus articulado, con su rata de mascota al hombro, como se aprecia en un video publicado en Facebook.

Los pasajeros se mostraron tranquilos al ver lo disciplinado que parecía el animal, que no se movía del hombro de su cuidadora y que solo, en ocasiones, daba un salto al capote de la chaqueta. Incluso, la mayoría de los comentarios en redes resultaron positivos.

Algunas de las opiniones de los usuarios fueron: “los animalitos no tienen la culpa de nuestros prejuicios”, “la verdad no piensan en las personas que les tienen mucho temor y se pueden desmayar o infartar”, “ay, qué linda. Son hermosas y mientras uno les tenga sus vacunas al día, todo está bien”, “No veo la diferencia entre este animal o un perro o gato. Es un ser vivo, igual que todos, y tiene derecho a ser amado, aunque no me agrade del todo”.

De acuerdo con otros pasajeros, la rata se llama Tusi y podría ser la prueba de que cada vez más se desestigmatiza a las ratas, que “son muy curiosas y activas, sobre todo las hembras”, según el blog especializado Tiendanimal. Además, tienen una memoria privilegiada que les permite aprender trucos y patrones de comportamiento, aunque “requieren de atención, ya que al ser grandes necesitan por lo menos una hora diaria de ejercicios fuera de su jaula”.

¿Qué dice el TransMilenio al respecto?

Según indica el Manual de TransMilenio, se permite el ingreso de usuarios al Sistema con animales domésticos tipo mascota, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones. Entre las que no se restringe el ingreso de roedores, siempre y cuando se encuentren vacunados y vayan en una jaula o guacal, para garantizar condiciones de salud pública.

Por otro lado, la institución aclara que por seguridad ningún usuario podrá transportar más de una mascota al mismo tiempo, independientemente de si lo hace con collar o en un contenedor o guacal. Asimismo, se prohíbe llevar cualquier tipo de mascota en los brazos.

Lo más importante es que la persona que viaje con su mascota deberá portar el carné de vacunación vigente y presentarlo cuando la autoridad se lo solicite, según lo exige el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.

Tenga presente que los roedores juegan un papel importante en la salud de las praderas y los bosques, y son una fuente importante de alimento para muchos depredadores y carroñeros, tales como los halcones, zorros, linces rojos y hasta los lobos.

No obstante, algunos tipos de roedores, como la rata negra y el ratón doméstico, se convierten en plagas cuando infestan las casas, amenazan la salud pública y destruyen las propiedades. Pueden dañar o destruir hábitats importantes, plantas y animales nativos, cosechas, propiedades y suministros de alimento.

