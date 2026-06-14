Mundial 2026: lo que debe saber si va a viajar y disfrutar las ciudades sede con su mascota

Preparar los documentos de su mascota con tiempo es el primer paso para disfrutar juntos de la fiesta del fútbol en Norteamérica.
Foto: El Espectador
La Copa del Mundo 2026 empezó el pasado jueves y miles de aficionados siguen preparando sus viajes para acompañar a las selecciones de fútbol que representarán a sus países de origen. Muchos de los asistentes no viajarán solos, algunos lo harán con sus familias, otros con sus amigos, compañeros de trabajo, animales de apoyo emocional o de servicio, por eso los perros y gatos también serán protagonistas en este evento deportivo.
Aunque las mascotas no pueden ingresar a los estadios, las ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos cuentan...
Por Mariana Álvarez Barrero
Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
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