Mundial 2026: lo que debe saber si va a viajar y disfrutar las ciudades sede con su mascota

Preparar los documentos de su mascota con tiempo es el primer paso para disfrutar juntos de la fiesta del fútbol en Norteamérica. Foto: El Espectador

La Copa del Mundo 2026 empezó el pasado jueves y miles de aficionados siguen preparando sus viajes para acompañar a las selecciones de fútbol que representarán a sus países de origen. Muchos de los asistentes no viajarán solos, algunos lo harán con sus familias, otros con sus amigos, compañeros de trabajo, animales de apoyo emocional o de servicio, por eso los perros y gatos también serán protagonistas en este evento deportivo.

Aunque las mascotas no pueden ingresar a los estadios, las ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos cuentan...