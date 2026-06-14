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Mundial 2026: lo que debe saber si va a viajar y disfrutar las ciudades sede con su mascota

Desde playas y parques hasta restaurantes y guarderías, la Copa del Mundo también tiene planes inolvidables para los compañeros de cuatro patas.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
14 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Preparar los documentos de su mascota con tiempo es el primer paso para disfrutar juntos de la fiesta del fútbol en Norteamérica.
Preparar los documentos de su mascota con tiempo es el primer paso para disfrutar juntos de la fiesta del fútbol en Norteamérica.
Foto: El Espectador

La Copa del Mundo 2026 empezó el pasado jueves y miles de aficionados siguen preparando sus viajes para acompañar a las selecciones de fútbol que representarán a sus países de origen. Muchos de los asistentes no viajarán solos, algunos lo harán con sus familias, otros con sus amigos, compañeros de trabajo, animales de apoyo emocional o de servicio, por eso los perros y gatos también serán protagonistas en este evento deportivo.

Aunque las mascotas no pueden ingresar a los estadios, las ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos cuentan...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

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