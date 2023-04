Murió uno de los últimos elefantes africanos que estaba en cautiverio en Pakistán

Después de que el caso escalara en redes sociales, numerosas organizaciones y activistas animalistas han reclamado a las autoridades la liberación de los elefantes del zoológico de Karachi. Foto: EFE - SHAHZAIB AKBER

Después de múltiples esfuerzos por salvar su vida, el pasado 22 de abril falleció una elefanta en el zoológico de la ciudad de Karachi, tras sufrir un deterioro de su salud en los últimos meses y caer en un estanque de agua la semana pasada. Este animal de 17 años fue sometido a un tratamiento de emergencia por un tumor que paralizó sus patas, pero unos días después se desplomó y permaneció tumbado de lado hasta su fallecimiento.

Múltiples defensores de los derechos de los animales en Pakistán y en el extranjero publicaron sobre la situación del paquidermo en redes sociales, por lo que ha existido presión pública para que cierren el zoológico de Karachi.

La semana pasada, Four Paws Internacional, organización no gubernamental enfocada en el bienestar de los animales, se desplazó hasta el zoológico ubicado en el sur de Pakistán para analizar el estado de salud de la elefanta, la cual se encontraba parcialmente paralizada y adolorida. “Durante el examen, identificamos un hematoma interno y daños en el suelo pélvico como las principales fuentes de su dolor y angustia física”, explicó Amir Khalil, veterinario de la organización, quien fue el encargado de tratar a la elefanta a principios del mes de abril.

“Ella no podía levantarse por sus propios medios. A pesar de nuestros esfuerzos y del trabajo sin fin del equipo en Iazona, no pudimos ayudarla a recuperarse. Luchó durante días, pero falleció debido a su condición crítica”, comunicó Four Paws International a través de sus redes sociales.

De hecho, el 20 de abril, un grupo de expertos estaba determinando si le aplicaban eutanasia, con el objetivo de brindarle una muerte con el menor sufrimiento posible, no obstante, antes de poder tomar una decisión, el animal sucumbió a un estado crítico. El zoológico había prometido reubicar a la elefanta y su compañero, Mabhubala, para trasladarlos a un lugar más seguro, tan pronto el animal se recuperara.

“Tenía fiebre y creo que estar tendido en el suelo durante tantos días es peligroso para los elefantes. Falleció hacia las once de la mañana de hoy, nos esforzamos por salvar su vida, pero no lo logramos”, afirmó el director del zoológico de Karachi a la agencia de noticias EFE.

Después de que el caso escalara en redes sociales, numerosas organizaciones y activistas animalistas han reclamado a las autoridades la liberación de los elefantes, pues aseguran que ellos viven en condiciones de maltrato y abandono. El elefante Madhubala, compañero de la fallecida, “no debería tener el mismo futuro”, dijo a la AFP Amir Khalil, y agregó que planea viajar a Pakistán el domingo para evaluar su salud y organizar su evacuación.

En abril de 2020, un tribunal ordenó el cierre del único zoológico en la capital de Pakistán, Islamabad, luego de que se dieran a conocer las malas instalaciones y el maltrato sufrido por los animales allí.

