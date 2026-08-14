Nala y Kiara: así fueron rescatadas estas mascotas de edificios tras el terremoto

En el video se ve a Kiaria, la perrita atrapada en un edificio en Pereira. Foto: tomado de redes

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Estos días, una imagen se ha repetido en distintas ciudades de Colombia: perros y gatos atrapados entre los escombros, solos dentro de edificios o esperando bajo estructuras que se convirtieron en refugios improvisados después del sismo. Para muchas familias, dejar atrás a su animal de compañía no fue una decisión fácil, sino una circunstancia inevitable mientras intentaban ponerse a salvo.

Pero en medio de la angustia también han aparecido historias que devuelven un poco de esperanza. La solidaridad, la perseverancia y la llamada popularmente berraquera colombiana han permitido que algunos de estos animales tengan una segunda oportunidad, incluso después de quedar atrapados a varios metros de altura.

Nala y Kiara son dos de esas historias. Una gatita y una perrita que, después de vivir momentos de miedo e incertidumbre, lograron ser rescatadas y volver a estar a salvo. Estas son sus historias.

Kiara

La historia de Kiara conmovió a quienes siguieron los rescates después del terremoto. Esta perrita criolla de dos años había sido adoptada apenas cuatro días antes del sismo y terminó atrapada durante cerca de 24 horas en el quinto piso de un edificio parcialmente destruido en Dosquebradas, Risaralda.

Cuando el sismo de magnitud 7,4 sacudió el centro y occidente de Colombia a las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, parte de la fachada del edificio Portal del Parque, en el barrio Valher, colapsó. Entre las paredes que desaparecieron quedó Kiara, sobre una cama y a pocos metros del vacío.

Las imágenes grabadas por los vecinos rápidamente se difundieron en redes sociales. En ellas se veía a la perrita prácticamente inmóvil, mientras esperaba en medio de la estructura destruida. Cualquier movimiento en falso podía hacerla caer.

El rescate no fue sencillo. Los bomberos tardaron cerca de tres horas en ponerla a salvo, debido a las condiciones en las que quedó el edificio. Durante el mismo operativo también lograron rescatar a Luna, una dóberman que se encontraba en un piso superior. Una tercera perrita, sin embargo, no pudo ser localizada.

Nala

La historia de Nala, una gatita de aproximadamente seis meses, también terminó con un final feliz después del terremoto. Durante la evacuación del edificio Invico, en Pereira, sus familiares no lograron encontrarla y tuvieron que salir del lugar sin saber dónde estaba.

Nala había quedado dentro del apartamento en el piso 11, mientras el edificio era evacuado por los daños ocasionados por el sismo. Su familia pidió a los equipos de rescate que la buscaran, pero localizarla no era una tarea sencilla.

Y es que los gatos suelen esconderse cuando sienten miedo y, en una estructura afectada por un terremoto, encontrar a un animal pequeño puede ser especialmente complicado. Además, ingresar a edificios que todavía presentan riesgos estructurales requiere equipos especializados.

Finalmente, la espera terminó. Los bomberos lograron encontrar a Nala el dia jueves en horas de la madrugada y rescatarla del edificio. La pequeña gata salió con vida y pudo reunirse nuevamente con su familia.

El rescate fue celebrado por quienes participaron en las labores de emergencia y por los ciudadanos que habían seguido su historia. En medio de una tragedia que dejó pérdidas materiales y humanas, Nala se convirtió en otra de esas pequeñas historias que recuerdan que cada vida también cuenta.

Hay varios videos que muestran el rescate de gatos atrapados tras el terremoto. Otro caso impactante que quedó registrado en redes sociales fue el de un pequeño gato blanco y negro, que estaba atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado. En las imágenes se observa cómo uno de los rescatistas retira cuidadosamente las piedras que lo rodean, despejando poco a poco el espacio hasta conseguir liberarlo.

Los pequeños maullidos del animal ayudaron a los rescatistas a ubicarlo entre los restos de la estructura. Finalmente, un bombero logró tomarlo con sus manos y entregarlo a otra persona para que recibiera atención veterinaria y pudiera ser estabilizado. El rescate permitió que este pequeño felino tuviera una nueva oportunidad y devolvió la esperanza a decenas de personas que estaban en el lugar presenciando el rescate.

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