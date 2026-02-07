Ni águilas ni leones: el chulo es el protagonista de los símbolos de Concepción, Santander

El chulo, ave carroñera presente en la bandera de Concepción, simboliza el equilibrio ecológico, la resistencia y la identidad histórica del municipio santandereano.
Foto: Erika Melgarejo Carvajal
A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado identificarse con cualidades que reflejen valores colectivos y aspiraciones culturales. Por esta razón, muchas naciones han incorporado animales en sus banderas y escudos como símbolos de identidad y poder.
El águila ha sido asociada con la soberanía y la libertad; el león, con la nobleza y la tradición monárquica; mientras que aves como el quetzal en Guatemala o la fragata en Kiribati evocan vínculos con el territorio y la naturaleza. Incluso criaturas míticas como el dragón, presente en la...
Por Mariana Álvarez Barrero
Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
