Ni águilas ni leones: el chulo es el protagonista de los símbolos de Concepción, Santander

El chulo, ave carroñera presente en la bandera de Concepción, simboliza el equilibrio ecológico, la resistencia y la identidad histórica del municipio santandereano. Foto: Erika Melgarejo Carvajal

A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado identificarse con cualidades que reflejen valores colectivos y aspiraciones culturales. Por esta razón, muchas naciones han incorporado animales en sus banderas y escudos como símbolos de identidad y poder.

El águila ha sido asociada con la soberanía y la libertad; el león, con la nobleza y la tradición monárquica; mientras que aves como el quetzal en Guatemala o la fragata en Kiribati evocan vínculos con el territorio y la naturaleza. Incluso criaturas míticas como el dragón, presente en la...