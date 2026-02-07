Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ni águilas ni leones: el chulo es el protagonista de los símbolos de Concepción, Santander

La comunidad de Concepción resignificó un animal asociado a la muerte, transformándolo en referente cultural y ecológico.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
07 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
El chulo, ave carroñera presente en la bandera de Concepción, simboliza el equilibrio ecológico, la resistencia y la identidad histórica del municipio santandereano.
El chulo, ave carroñera presente en la bandera de Concepción, simboliza el equilibrio ecológico, la resistencia y la identidad histórica del municipio santandereano.
Foto: Erika Melgarejo Carvajal

A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado identificarse con cualidades que reflejen valores colectivos y aspiraciones culturales. Por esta razón, muchas naciones han incorporado animales en sus banderas y escudos como símbolos de identidad y poder.

El águila ha sido asociada con la soberanía y la libertad; el león, con la nobleza y la tradición monárquica; mientras que aves como el quetzal en Guatemala o la fragata en Kiribati evocan vínculos con el territorio y la naturaleza. Incluso criaturas míticas como el dragón, presente en la...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Estilo de vida

Chulo

Concepción, Santander

Turismo

Bandera

Escudo

Historia

Naturaleza

Ave

León

Libertad

Municipio

Montañas

Carnaval

Territorio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.