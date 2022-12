Niño de 5 años sobrevivió a una pitón que lo mordió y lo arrastró a una piscina

Las serpientes pitones no tienen veneno. No matan a sus presas inoculando veneno, sino por constricción. (Imagen de referencia) Foto: Pixabay

Un niño australiano de 5 años sobrevivió a una pitón del tamaño de un coche pequeño que lo mordió, lo constriñó y lo arrastró a una piscina. El chico, llamado Beau, jugaba en el borde de la piscina en la ciudad de Byron Bay, al sur de Brisbane, cuando una pitón de 3 metros de largo salió de una vegetación cercana, explicó su padre Ben Blake a la radio Nine.

“Creo que la pitón estaría como esperando allí a alguna víctima, un pájaro o algo, y al final fue Beau”, continuó.

La serpiente mordió al niño, lo arrastró al agua y se enroscó alrededor de su pierna. Rápidamente el abuelo, de 76 años, saltó a la piscina y sacó a su nieto, con la pitón todavía enganchada. Entonces el padre intervino para desenroscar a la serpiente y tratar de calmar la situación. “No soy un niño pequeño, lo liberé en 15 o 20 segundos”, afirmó en la radio.

Según explicó Ben Blake, su hijo se está recuperando bien: “Una vez limpiamos la sangre y le dije que no iba a morir porque no era una serpiente venenosa, estaba bastante bien”. Aunque describió el suceso como “una especie de calvario”, Blake tampoco pareció impresionado por el ataque, asegurando que las serpientes son algo habitual en este popular destino turístico.

Las serpientes pitones no tienen veneno. No matan a sus presas inoculando esta sustancia, sino por constricción, es decir, las aprietan fuertemente hasta asfixiarlas. Y aunque no sean venenosas, sí conviene evitar sus mordeduras, pues son una fuente de infecciones por las bacterias que pueden aportar.

Si se llega a encontrar con uno de estos animales, primero que todo, no entre en pánico. Según el herpetólogo David Marti, “cuando la serpiente se dé cuenta de nuestra presencia siempre tiende a huir, pues estos animales no quieren hacernos ningún daño”. Sin embargo, aseguró el experto, si ellas se llegan a sentir acorraladas y perciben que no pueden escapar, van a tratar de defenderse.

Aparte de mantener la calma y alejarse, debe llamar a la Policía y comentarles el caso, además y si es posible, tome una foto del animal para que las autoridades sepan a qué especie pertenece. Muy importante, no le tire ningún objeto ni comida.

