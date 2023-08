Niño murió calcinado junto a su perro en los incendios de Hawái

Desde el pasado martes 8 de agosto, el estado de Hawái, en Estados Unidos, se ha visto afectado por incendios forestales. Foto: AFP - Agencia AFP

Desde el pasado martes 8 de agosto, el estado de Hawái, en Estados Unidos, se ha visto afectado debido a los incendios forestales que comenzaron en la madrugada. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos 99 personas han fallecido a causa de este desastre natural.

Leer: Denuncian que perrito fue abandonado en plena vía pública de Barranquilla

El gobernador del archipiélago, Josh Green, ya advirtió varias veces que el balance final del incendio (el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo) podría incluso duplicarse.

En medio de la tragedia, se conoció la historia Keyiro Fuentes, un niño de origen mexicano de 14 años que perdió la vida en el incendio forestal que arrasó la ciudad histórica de Lahaina, en Hawái. Luz Vargas, la madre adoptiva del menor, le contó a Noticias Telemundo que ella y los demás familiares hicieron todo lo posible por salvar al niño, mientras los bomberos y la policía batallaban con las llamas.

Leer: Pareja se casó en una veterinaria para que su perrito enfermo pudiera asistir

“Todos estaban huyendo de las llamas, pero nosotros estábamos corriendo hacia ellas. Los tres nos separamos a pie para que al menos uno pudiera llegar a la casa, porque pensábamos que el niño estaba durmiendo” dijo Vargas al medio internacional. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, las autoridades no los dejaron acercarse. “Me dijeron que no quedaba nadie. Que lo buscara lejos del fuego”, señaló la mujer.

Leer: Vestido de $50 millones, tecnología y más extravagancias en feria de mascotas

De acuerdo con Vargas, hasta el 10 de agosto la familia logró regresar a los restos de su predio y allí encontraron, en medio de su habitación y acostado en su cama, el cuerpo de Keyiro Fuentes junto a su perro. “Pensé que solo sería cenizas, polvo, pero no fue así, todos los muebles de la habitación estaban destruidos, pero mi niño y el perro estaban juntos, abrazados”, expresó Vargas para el medio anteriormente mencionado.

Así mismo, Vargas afirmó que el padre y el hermano del menor lo llevaron a la comisaría, donde lo registraron como víctima del incendio.

Leer: Expopet: adopte uno de estos animales que fueron presuntamente maltratados en el pasado

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com