“No quiero vivir en un mundo donde maltraten a los animales”: Sheryl Saiz

En entrevista con El Espectador, Sheryl Saiz, directora y creadora de la Fundación Por Amor a Rocky, relata cómo una promesa personal se convirtió en una labor que marcó un antes y un después en la protección animal en Bogotá. Lo que comenzó con el rescate de un perro herido en las calles hoy es una de las fundaciones pioneras y más representativas de la ciudad, con más de dos mil vidas salvadas.