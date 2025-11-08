🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
08 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
“No quiero vivir en un mundo donde maltraten a los animales”: Sheryl Saiz
En entrevista con El Espectador, Sheryl Saiz, directora y creadora de la Fundación Por Amor a Rocky, relata cómo una promesa personal se convirtió en una labor que marcó un antes y un después en la protección animal en Bogotá. Lo que comenzó con el rescate de un perro herido en las calles hoy es una de las fundaciones pioneras y más representativas de la ciudad, con más de dos mil vidas salvadas.
