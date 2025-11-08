Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

La Red Zoocial
08 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.

“No quiero vivir en un mundo donde maltraten a los animales”: Sheryl Saiz

En entrevista con El Espectador, Sheryl Saiz, directora y creadora de la Fundación Por Amor a Rocky, relata cómo una promesa personal se convirtió en una labor que marcó un antes y un después en la protección animal en Bogotá. Lo que comenzó con el rescate de un perro herido en las calles hoy es una de las fundaciones pioneras y más representativas de la ciudad, con más de dos mil vidas salvadas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Vínculos relacionados

Héroe de cuatro patas: perro policía descubre 75 kilos de marihuana en un bus
Un perro y dos gatos luchan por su vida en el Amazonas: necesitan ayuda urgente
Thor y Odín: cachorritos rescatados en el Huila luchan por sobrevivir en Bogotá
Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Paula Andrea Saavedra Morales

Paula Andrea Saavedra Morales

Temas Relacionados

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Fundación Por Amor a Rocky

PremiumEE

PremiumSuscriptor

Premium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.