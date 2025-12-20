Logo El Espectador
La Red Zoocial
No todos son de apoyo emocional: así es el proceso para viajar con su mascota en Navidad

Pretender resolver todo en el counter del aeropuerto, especialmente en temporada alta, es una receta segura para el contratiempo.

20 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Viajar con un animal requiere planificación, validación previa, documentación específica y, sobre todo, el cumplimiento estricto de las políticas de cada aerolínea.
Foto: Freepik

A medida que se acerca la temporada de Navidad y vacaciones de fin de año, los aeropuertos del mundo experimentan uno de los periodos de mayor congestión del calendario. Aumenta el flujo de viajeros, se reducen los márgenes de maniobra operativa y, con ello, se multiplican también las confusiones, los errores y las frustraciones.

Uno de los temas que más controversia genera en estas fechas es el transporte de mascotas, particularmente cuando los pasajeros intentan viajar con lo que denominan “mascotas de apoyo emocional”, sin conocer en...

